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12.11.2019 г.
17:48 В Днепре горит больница Мечникова: происходит экстренная эвакуация больных (ВИДЕО)
09:45 Бей кулаками по голове: В Харькове девушки устроили жестокую драку из-за парня (ВИДЕО)
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Лимоны с «лимонами»: В СБУ рассказали об интересном «лайфхаке» от коррупционеров «Укрзализныци»

Главная » Последние новости » Происшествия » Лимоны с "лимонами": В СБУ рассказали об интересном "лайфхаке" от коррупционеров "Укрзализныци"
 
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Оперативники Службы безопасности Украины рассказали о коррупционной схеме чиновников

Украденные миллионы хранились рядом с лимонами в холодильнике. О коррупционной схеме сообщили на странице СБУ в facebook: , информирует enovosty.com/news.

«Новый лайфхак от отдельных руководителей-коррупционеров «Укрзализныци». Но и он не помог им избежать уголовной ответственности за преступление!

Вначале организовали коррупционную схему в контейнерных перевозках

Создали искусственные барьеры для своей работы, чтобы привлечь подрядчиков

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Выбирали подконтрольную «прокладку», которая монополизировала весь направление

С помощью этой фирмы разворовали более 4 миллионов гривен

Спрятали часть «выручки» в холодильник вместе с доказательствами коррупционной схемы

Были разоблачены оперативниками Службы безопасности Украины

Получили производства по статье Уголовного кодекса Украины!» — описали ситуацию на официальной странице.

Лимоны с «лимонами»: В СБУ рассказали об интересном «лайфхаке» от коррупционеров «Укрзализныци»


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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