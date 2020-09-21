Лимоны с «лимонами»: В СБУ рассказали об интересном «лайфхаке» от коррупционеров «Укрзализныци»

Главная » Последние новости » Происшествия » Лимоны с "лимонами": В СБУ рассказали об интересном "лайфхаке" от коррупционеров "Укрзализныци" Лимоны с "лимонами": В СБУ рассказали об интересном "лайфхаке" от коррупционеров "Укрзализныци"

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Оперативники Службы безопасности Украины рассказали о коррупционной схеме чиновников

Украденные миллионы хранились рядом с лимонами в холодильнике. О коррупционной схеме сообщили на странице СБУ в facebook: , информирует enovosty.com/news.

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