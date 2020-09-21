Лимоны с «лимонами»: В СБУ рассказали об интересном «лайфхаке» от коррупционеров «Укрзализныци»
Оперативники Службы безопасности Украины рассказали о коррупционной схеме чиновников
Украденные миллионы хранились рядом с лимонами в холодильнике. О коррупционной схеме сообщили на странице СБУ в facebook: , информирует enovosty.com/news.
«Новый лайфхак от отдельных руководителей-коррупционеров «Укрзализныци». Но и он не помог им избежать уголовной ответственности за преступление!
Вначале организовали коррупционную схему в контейнерных перевозках
Создали искусственные барьеры для своей работы, чтобы привлечь подрядчиков
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Выбирали подконтрольную «прокладку», которая монополизировала весь направление
С помощью этой фирмы разворовали более 4 миллионов гривен
Спрятали часть «выручки» в холодильник вместе с доказательствами коррупционной схемы
Были разоблачены оперативниками Службы безопасности Украины
Получили производства по статье Уголовного кодекса Украины!» — описали ситуацию на официальной странице.