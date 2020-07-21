В Карибском море потерпел крушение голландский вертолет NH90: пилот не выжил
Боевой вертолет NH90 рухнул в море в 12 км от Арубы, убив пилота и тактического координатора, находящихся на борту.
Это были 34-летняя пилот Кристин Мартенс и 33-летний тактический координатор Эрвин Варнис, оба в звании лейтенанта, информирует enovosty.com/news.
По данным Министерства обороны Нидерландов, крушение боевого вертолета NH90 унесло жизни 2 из 4 членов экипажа на борту.
Начальник обороны адмирал Роб Бауэр сделал это заявление на пресс-конференции в Гааге. Семьи погибших уже были проинформированы министерством обороны.
Остальные 2 члена экипажа спаслись, не получив серьезных травм.
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NH90 является частью патрульного корабля HNLMS Groningen. Вертолет береговой охраны и команда дайвинга обороны помогают HNLMS Groningen обеспечить безопасность NH90. Основным приоритетом является восстановление бортового регистратора (черного ящика).
Источник: Defence-blog