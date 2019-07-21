У берегов Западной Африки вспыхнул украинский корабль
Возле Африки на украинском океанском траулере Иван Голубец произошел сильный пожар. В результате происшествия пропал один моряк.
В океане недалеко от африканского берега загорелся траулер «Иван Голубец», принадлежащий Украине. Пожар охватил один из четырех суден, которые сейчас располагаются в том районе. Об этом сообщают сами моряки, входящие в экипаж судна, информирует enovosty.com/news.
Со слова экипажа стало известно, что до сих пор не удалось найти одного сотрудника – моториста. На данный момент поиски пропавшего продолжаются.
Пока не уточняется, на сколько сильно пострадал наш траулер.
В СМИ появилась информация, что «Иван Голубец» не отслеживался по системе АИС уже более десяти дней. Почему-то на борту не работало устройство, передающее информацию на электронные карты.
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Добавим, что в госсобственности нашей страны значатся четыре океанских корабля. Помимо «Ивана Голубца», есть и «Капитан Русак», и «Алексей Слободчиков», и «Профессор Михаил Александров».