Террорист, захвативший автобус с людьми в Луцке, освободил первых трех заложников – Антон Геращенко

Главная » Последние новости » Происшествия » Террорист, захвативший автобус с людьми в Луцке, освободил первых трех заложников – Антон Геращенко Террорист, захвативший автобус с людьми в Луцке, освободил первых трех заложников – Антон Геращенко

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Мужчина, захвативший заложников, пошел на первые переговоры.

«Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождёнии первых трёх заложников!

Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка.

Они свободны!», информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook.

Также стало известно, что правоохранители смогли передать воду в автобус с заложниками в центре Луцка.

«Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош позволил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль», – написал Геращенко.

Ранее в Луцке мужчина пытался приблизиться к месту, где находится захваченный террористом автобус, но был остановлен правоохранителями, сообщает Вісник. Правоохранители заломили руки мужчине, который пытался приблизиться к месту инцидента. Он кричал: «Не трогайте меня, там моя жена». После этого с мужчиной начали общаться психологи.

Глава МВД Арсен Аваков опроверг информацию, что мужчина, захвативший заложников в Луцке, находился на психиатрическом лечении. Об этом министр сообщил журналистам в Луцке, сообщает УНИАН. Министр МВД призвал осторожно обнародовать факты, поскольку мужчина, который захватил заложников, имеет средства связи и мониторит публикации в прессе.

Напомним, ранее террорист из Луцка обстрелял беспилотник СБУ и бросил неустановленное взрывное устройство.

Сегодня на центральной площади Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с пассажирами. В области ввели оперативный план «Заложник», на месте работают все службы полиции. СБУ сообщает, что в автобусе – около 10 пассажиров. В МВД заявили, что настоящее имя террориста – Кривошей Максим, он уроженец России, дважды судимый.

Трансляция с места событий: