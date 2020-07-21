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После скандального заявления депутата встретили под Радой зеленкой (ФОТО)

Главная » Последние новости » Происшествия » После скандального заявления депутата встретили под Радой зеленкой (ФОТО)
 
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Народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой при входе в Верховную Раду.

Это произошло сегодня, 21 июля. Журналистка «Радио Свобода» Sophia Sereda поделились снимками на своей странице в социальной сети, информирует enovosty.com/news.

«После пятничного заявления депутата ОПЗЖ Олега Волошина об «отсутствии сувернитету» в Украине, его вот так сегодня встретили под Верховная Рада Украины. Александру Кабанову со «Слуги народа», который неудачно проходил рядом, также досталось», — написала журналистка.

Напомним, народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Олег Волошин с трибуны парламента заявил, что Украина находится под внешним управлением, а прошлая власть «профукала Крым». В ответ группа депутатов призвала руководство Верховной Рады и правоохранительные органы дать оценку словам парламентария.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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