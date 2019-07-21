На Киевщине сотрудники ритуальных услуг устроили драку со стрельбой

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В Ирпене сотрудники двух агентств, занимающихся ритуальными услугами, устроили «разборки». Во время драки со стрельбой пострадал 26-летний мужчина.

В городе Ирпень Киевской области между двумя компаниями, предоставляющими ритуальные услуги, возник конфликт. В ходе разбирательств возникла драка со стрельбой. Об этом передают сотрудники Нацполиции Киевщины, информирует enovosty.com/news.

В «разборке» участвовали работники ритуальных услуг. Группа людей ввязалась в драку. Старший мужчина, по словам правоохранителей, вел себя очень агрессивно и вызывающе. Он кулаком ударил в лицо юноше. На этом не остановился и выстрелил два раза из пистолета.

Пострадавшим оказался 26-летний парень. Он является жителем Ворзеля. На данный момент отправлен в медучреждение. Врачи осмотрели травмы и нашли непроникающее огнестрельное ранение в области левой ключицы и передней брюшной стенки.

На месте происшествия правоохранители провели тщательный осмотр. Было найдено оружие ПМР калибром 9 мм. Также обнаружили разрешительные документы, магазин и шесть патронов с резиновыми пулями.

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Позже был задержан и сам стрелок. Им оказался житель Гостомеля. Мужчине 59 лет.