На Черниговщине полиция нашла малыша, заблудившегося в пшеничном поле

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Правоохранители вместе с родственниками почти всю ночь искали в поле пшеницы трехлетнего мальчика.

В Сребнянском районе Черниговской области маленький мальчик заблудился в поле. К счастью, все закончилось хорошо, информирует enovosty.com/news.

Как сообщили в пресс-центре Нацполиции, вчера, 20 мая, в вечернее время в отделение полиции поступило сообщение о пропаже в Сребнянском районе трехлетнего ребенка.

Родители оставили сын на дедушку. Тот на несколько минут отошел от внука, а когда возвратился не смог его отыскать. Мальчик пропал. Сначала его искали родственники, однако поиски не увенчались успехом.

На вызов прибыли как патрульные полицейские, спасатели, участковые офицеры, так и работники ювенальной службы. Глава объединенной территориальной общины также призвал односельчан присоединиться к поискам пропавшего.

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Поиски длились почти всю ночь. Люди проверили близлежащие дворы, лесополосы и даже колодцы. В шесть утра ребенка нашли. Оказалось, он заблудился в поле пшеницы.

В полиции считают, что малыш исчез, потому что пошел искать своего брата. Старший ребенок в тот момент отправился встречать корову с поля.

Медики уже осмотрели маленького путешественника. Его организму ничего не угрожает, однако в больнице настояли на профилактическом осмотре из-за довольно низких ночных температур.