На Буковине пронесся мощный смерч (ВИДЕО)

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В Черновицкой области пронесся смерч. Стихия на своем пути вырывала деревья с корнями.

В селе Каменка Глыбоцкого района Черновицкой области возник вихрь смерча. Стихия наделала много беды. Инцидент произошел вчера, в понедельник вечером – в 20:00. На своем пути торнадо вытягивало деревья из-под земли прямо с корневой системой, информирует enovosty.com/news.

Видеозапись пугающей стихии в Сеть выложили местные жители. В ролике видно, что смерч двигался в районе лесополосы.

На данный момент результаты стихийной катастрофы оцениваются специалистами.

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Справка. Смерч (или торнадо) является воздушным потоком-вихрем, который берет свое начало в грозовом облаке и опускается на поверхность планеты. Его внешний вид напоминает длинный рукав или хобот слона, а диаметр может достигать несколько десятков и сотен метров. Внутри образовавшейся воронки воздух движется вниз, а внешняя часть смерча – поднимается вверх. Торнадо двигается паралельно облаку, из которого оно возникло. Ученые подсчитали, что энергия километрового (радиус) торнадо, движущегося со скорость 70 м/с равна энергии эталонной атомной бомбы.