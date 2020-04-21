В сети появилось фото необычного пылевого смерча, который пронёсся под Киевом

Главная » Последние новости » Происшествия » В сети появилось фото необычного пылевого смерча, который пронёсся под Киевом В сети появилось фото необычного пылевого смерча, который пронёсся под Киевом

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Необычный вихрь из пыли пронесся в эти выходные в двадцати километрах от Киева.

Фото этого природного феномена разместил в сети один из пользователей, информирует enovosty.com/news.

Подобные природные смерчи из пыли и мусора можно было наблюдать и в других районах Киевской области.

Экологи полагают, что секрет подобного природного феномена кроется в изменениях климата и, как следствие, бесснежной и аномально теплой зимы, которая привела к снижению грунтовых вод и эрозии почвы.

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Именно эти факторы спровоцировали образование пыли, а сильный ветер только усугубил ситуацию.