В Сети опубликовали момент крушения афганского военного вертолета (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » В Сети опубликовали момент крушения афганского военного вертолета (ВИДЕО) В Сети опубликовали момент крушения афганского военного вертолета (ВИДЕО)

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Многоцелевой вертолет Ми-17 афганских ВВС, который использовался в миссиях по пополнению запасов силами национальной безопасности Афганистана, потерпел крушение в среду вечером, в результате чего погибли 9 человек, говорится в заявлении министерства.

Трагический инцидент произошел в районе Бихсуд города Вардак. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

Между тем, TOLO news сообщил, что вертолет при взлете был поражен переносным зенитно-ракетным комплексом.

На видео, полученном TOLO news, видно, как инфракрасная самонаводящаяся ракета «поверхность-воздух» поражает вертолет.

Местные СМИ сообщили, что четыре армейских вертолета занимались снабжением афганских сил в районе Бехсуд, провинция Майдан Вардак, но один из них был атакован и был сбит.

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Официальный представитель министерства обороны Фавад Аман заявил, что на основании их расследования и свидетельств вертолеты афганских ВВС «подверглись нападению ополченцев Алипура в районе Бехсуд».

«Министерство обороны отомстит за нападение любой ценой», — сказал он.

Как передает Reuters, Президент Афганистана сообщил журналистам в четверг, что вертолет был сбит, и виновные будут арестованы и наказаны.