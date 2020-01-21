В Житомире в мусорке нашли две противотанковые гранаты

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В Житомире неизвестные выбросили в мусорный бак две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26.

На окраине города Житомир в одном из мусорных баков мужчина случайно нашел пакет с двумя РПГ-26. Он и вызвал правоохранителей на место находки. Об этом сообщили в житомирском региональном управлении Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

Специалисты сообщили, что подозрительные предметы были обнаружены вчера, 20 января, на улице Фруктовой. Патрульные, взрывотехники и следственно-оперативная группа осмотрели место.

Эксперты пришли к выводу, что в мусорку было выброшено две реактивные противотанковые гранаты. Опасные находки были изъяты и отправлены на экспертизу. Криминалисты займутся их анализом.

Данный факт уже внесен в реестр. Открыто уголовное дело по статье 263 УКУ. Добавим, что эта статья касается незаконного обращения с боеприпасами, оружием или взрывчаткой.

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