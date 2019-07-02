В Запорожской области дедушка забрал из детсада чужого ребенка, — Нацполиция

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На Запорожье пожилой мужчина случайно забрал из детского сада не свою внучку. Дедушка объяснил, что не видел ребенка на протяжении двух лет, поэтому не узнал.

На своей странице в Facebook замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал об интересном происшествие, информирует enovosty.com/news.

В отделение полиции обратилась женщина. Она жаловалась, что неизвестный человек украл из детского сада ее дочь (2014 года рождения). Воспитателю тот якобы рассказал, что он является дедушкой девочки.

Весь областной личный состав полиции был отправлен на розыск ребенка. В итоге, дедушку и девочку удалось оперативно отыскать.

Во время задержания мужчина был удивлен. Он объяснил правоохранителям, что прибыл в гости к своим детям и предложил им забрать внучку из сада. Ее он не видел в течении двух лет. Только во время задержания он понял, что забрал не дочку своих детей, а совершенно другого ребенка.

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Аброськин добавил, что воспитательница в тот день была на замене в группе и не знала всех родственников в лицо. Именно из-за этого она беспроблемно отдала девочку пожилому мужчине, представившемуся ее дедушкой. Пока длился полицейский розыск, родная внучка дедушки ждала его в детсаду.