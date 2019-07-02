Из-за аномальной жары на Львовщине внутри грузовика загорелся уголь (ФОТО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Из-за аномальной жары на Львовщине внутри грузовика загорелся уголь (ФОТО) Из-за аномальной жары на Львовщине внутри грузовика загорелся уголь (ФОТО)

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Во Львовской области жара спровоцировала воспламенение угля внутри грузовика. Груз загорелся сам по себе.

Уголь внутри фуры загорелся во время передвижения через поселок Пидберизци Пустомытовского района Львовской области. Об этом рассказали сотрудники пресс-ведомства ГСЧС Львовщины сегодня, 2 июля, информирует enovosty.com/news.

По словам спасателей, сам инцидент случился вчера, 1 июля. Заявление о возгорании поступило в службу после обеда – в 15:21. На место происшествия оперативно прибыл отряд. Локализировать огонь удалось в 15:36. Полностью потушить все очаги спасатели смогли в 15:44.

Было установлено, что уголь перевозился на фуре марки MAN. Сам грузовик не пострадал. Однако грузовой прицеп сгорел почти полностью. Также огонь уничтожил 13 тонн угля, изготовленного из древесины.

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Ликвидацией возгорания в селе Пидберезци занимались 15 пожарников, а также 3 специальных автомобиля.

В результате пожара пострадавших нет. На данный момент устанавливаются все подробности возгорания и определяется причина. По предварительной версии спасателей, возгорание могло произойти из-за высоких температур воздуха.