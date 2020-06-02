В Украине контрабандисты подделывали сигареты Винниковской табачной фабрики и мировых брендов: СБУ изъяла 15 млн пачек

Главная » Последние новости » Происшествия » В Украине контрабандисты подделывали сигареты Винниковской табачной фабрики и мировых брендов: СБУ изъяла 15 млн пачек В Украине контрабандисты подделывали сигареты Винниковской табачной фабрики и мировых брендов: СБУ изъяла 15 млн пачек

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Служба безопасности Украины накрыла преступную группировку, которая производила поддельные сигареты и переправляла их контрабандой в страны Евросоюза.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает Цензор.

В частности, злоумышленники производили сигареты под видом известных мировых брендов, а также подделывали продукцию Винниковской табачной фабрики.

Участники группировки выращивали табак на заброшенной ферме в Херсонской области, далее переправляли его в Одесскую и Днепропетровскую область, где на двух линиях производили фальсификат — ежедневно до 15 тысяч пачек. Готовый товар перевозили на склады в Закарпатье, после чего — везли контрабандой в страны ЕС.

В рамках следственных действий правоохранители выявили в четырех областях больше 1,5 миллиона пачек сигарет и почти 1,5 тонны готового к фасовке табака. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.28 и ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины.