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В Днепре на заводе по изготовлению туалетной бумаги произошел пожар

Главная » Последние новости » Происшествия » В Днепре на заводе по изготовлению туалетной бумаги произошел пожар
 
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На территории Днепра возникло воспламенение завода, занимающегося производством туалетной бумаги и салфеток.

Сегодня в Днепре загорелся завод, изготавливающий туалетную бумагу. Об этом передают в пресс-службе ГУ ГСЧС Днепровщины, информирует enovosty.com/news.

Специалисты заявили, что информация о возгорании поступила спасателям в 6:45 в воскресенье, 2 июня. Было известно, что огонь возник на последнем этаже трехэтажной постройки. Площадь пожара составила приблизительно 500 м кв. Первоначально воспламенилось сырье, хранящееся на заводе.

На место пожара оперативно прибыли спасатели. Всего в тушении было задействовано 9 служебных машин и 35 пожарников. Руководил процессом тушения глава областной ГУ ГСЧС Андрей Кульбач.

Локализировать возгорание специалистам удалось в 9:15.

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На данный момент выясняются подробности происшествия и устанавливаются причины возгорания.


Автор: Катерина Лукьянчук
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