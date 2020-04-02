Убийство украинца в Португалии. Появились детали жуткого происшествия

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Трое инспектора иммиграционной службы в Португалии убили сорокалетнего мужчину из Украины. Им оказался Игорь (фамилию не называют) из города Новояровск во Львовской области. Информацией об этом родились португальские средства массовой информации. Украинец, жизнь которого оборвалась в аэропорту Лисабона, работал в Европе строителем, информирует enovosty.com/news.

В этот злополучный раз Игорь был в Португалии впервые, он оказался там ради подписания контракта на работу в Бельгии. Ранее он работал строителем в родном городе на Львовщине.

10 марта в 15 часов он со Стамбула прибыл в Португалии, но по неясным причинам Игоря не выпустили. В СМИ сообщили, что мужчину заподозрили в том, что он хочет незаконно въехать на территорию Португалии. Поэтому его решили оставить в аэропорту и отправить назад туда, откуда он прибыл. Тем не менее, через два дня его тело обнаружили в медицинской комнате аэропорта. Украинец лежал в наручниках лицом вниз.

С самого начала работники иммиграционной службы Португалии заявляли о том, что причиной смерти Игоря стал сердечный приступ или эпилепсия. Тем не менее, в стране решили сделать всё по справедливости и сделали вскрытие тела, которое показало, что причина смерти — именно побои.

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В Португалии эта история получила огласку и стала причиной отставки директора иммиграционной службы в Лиссабоне. Инспекторов, которые подозреваются в избиении мужчины, арестовали во время их дежурства и им грозит до 25 лет лишения свободы.

Отметим, у покойного мужчины в Украине осталась семья. Жена и двое несовершеннолетних детей. Сейчас они не могут получить тело главы семейства, так как для этого нужно большая сумма денег. Также, из-за эпидемии коронавируса, для доставки тела нужно организовывать спецрейс, но когда именно появится такая возможность, пока неизвестно.

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