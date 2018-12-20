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На Киевщине полицейский насмерть сбил женщину

Главная » Последние новости » Происшествия » На Киевщине полицейский насмерть сбил женщину
 
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В центре Броваров лейтенант полиции на собственной машине сбил женщину. От полученных во время аварии травм пенсионерка умерла в больнице.

На Киевщине полицейский сбил пенсионерку, которая позже умерла в медучреждении. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. В отделе коммуникации добавили, что полицейскому, сбившему женщину, 21 год, информирует enovosty.com/news.

Известно, что ДТП произошло в Броварах на улице Ярослава Мудрого неподалеку здания районного полицейского участка. Правоохранитель во время аварии был за рулем собственного, не служебного, автомобиля. Он ехал на Audi. Женщина переходила проезжую часть в неположенном месте. Приблизительно в 50 метрах от случившегося находился пешеходный переход.

Из-за скользкой дороги правоохранителю не удалось избежать столкновения. Пенсионерка попала под колеса автомобиля. Медики не смогли спасти ей жизнь.

В Нацполиции сообщили, что на момент совершения ДТП водитель Audi был в трезвом состоянии. Сейчас он отстранен от службы в полиции. По факту аварии уже возбудили уголовное дело. Оно открыто по статье 286 Уголовного кодекса, части 2. Речь идет об нарушении ПДД и правил эксплуатации автомобилей. На данный момент исследуются нюансы случившегося и выясняются обстоятельства.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 982

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