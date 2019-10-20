В Венгрии произошло масштабное ДТП: пострадали 10 украинцев

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Микроавтобус, в котором ехали украинцы, съехал с дороги и врезался в дерево. Шесть наших соотечественников получили тяжелые травмы, четверо – более легкие.

В Венгрии водитель микроавтобуса спровоцировал ДТП. Он превысил скорость и потерял контроль над машиной. Об этом передает руководитель отдела консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, информирует enovosty.com/news.

ДТП случилось вчера, 19 октября, посреди ночи. Происшествие зафиксировали рядом со словацкой границей на востоке Венгрии.

Погорельцев, ссылаясь на заявления полиции, сообщает, что водитель микроавтобуса марки Mercedes на перекрестке съехал с дороги и врезался в дерево. В результате этой аварии пострадали 10 украинцев. Они получили травмы различной степени. Шестеро человек – тяжелые, четверо – легкие.

Дипломат добавил, что, к счастью, наши земляки находятся в сознании и смогли связаться со своими родственниками. Все пострадавшие сейчас находятся в медучреждениях Боршод-Абауй-Земплен. Врачи предоставляют им необходимую помощь.

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Троим украинцам уже провели операции. Несмотря на то, что их состояние тяжелое, угрозы их жизни нет. Об этом рассказал заведующий отделением травматологии больницы в городе Мишкольц.