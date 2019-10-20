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В Берлине вспыхнул поезд с футбольными болельщиками

Главная » Последние новости » Происшествия » В Берлине вспыхнул поезд с футбольными болельщиками
 
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Специалисты уже выяснили, что поезд загорелся из-за технической неполадки.

В Берлине на железнодорожной станции Белвью произошел неприятный инцидент. Там вспыхнул состав поезда. В загоревшихся вагонах как раз ехали футбольные фанаты. Люди возвращались после матча, в котором играли футболисты FC Freiburg, информирует enovosty.com/news.

Местное издание Berliner Morgenpost заявило, что пожар охватил вагон спецпоезда для болельщиков FC Freiburg. Пожарная служба выяснила, что в ходе инцидента травмы различной степени получили трое фанатов. Люди сильно надышались дымом. Вагон, в котором произошло возгорание, существенно поврежден. Огонь уже ликвидирован.

Правоохранители выяснили, что пожар возник из-за технической неполадки в самом вагоне. Было установлено: возгорание возникло сразу же, как поезд начал двигаться со станции Белвью.

Добавим, что фанаты, которые находились в пылающем вагоне, как раз возвращались с матча Бундеслиги. Поединок проходил межу футболистами Фрайбурга и Униона. Во время этой встречей победителем стал Унион. Матч закончился со счетом 2:0.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 53

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