На Закарпатье во время незаконной охоты мужчина застрелил друга

Главная » Последние новости » Происшествия » На Закарпатье во время незаконной охоты мужчина застрелил друга На Закарпатье во время незаконной охоты мужчина застрелил друга

Закрыть Отправить

Сейчас по всей Украине действует запрет на отстрел парнокопытных и пушных зверей. Несмотря на это, двое мужчин отправились на охоту. Затея обернулась трагедией.

В Хустском районе Закарпатья произошло убийство по неосторожности. Об этом рассказывают сотрудники регионального управления Нацполиции, информирует enovosty.com/news.

По данным полицейских, местный житель вчера, 19 августа, во время незаконной охоты убил своего товарища. Накануне правоохранителям позвонил 58-летний житель села Ракош и признался, что застрелил односельчанина по неосторожности. Попал в своего товарища он из ружья. Убитым оказался мужчина 39 лет.

На место происшествия оперативно приехали правоохранители. Они выяснили, что двое мужчин пребывали в лесу на незаконных условиях, ведь сейчас отстрел пушного зверя и парнокопытных строго запрещен. Ружья охотников были зарегистрированными, однако разрешения на охоту – не было.

Из-за этого инцидента правоохранители открыли уголовное дело согласно части 1 статьи 119 и части 1 статьи 248 УКУ.

Читайте: На Закарпатье разгорелся скандал из-за Венгрии