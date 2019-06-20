Жуткое убийство 11-летней девочки: Кто покрывал убийцу и почему история очень странная

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Правоохронители должны были сразу понять, где находится девочка, так как именно возле дома убийцы собаки теряли след и именно там исчез сигнал на телефоне погибшей девочки

О том, чтобы 11-летняя Даша была жива молилась вся страна. Люди, знакомые и незнакомые до последнего верили в лучшее, и надеялись, что девочка найдется цела и невредима. Увы, тело Даши нашли Лукьяненко нашли, развеяв последние несмелые надежды. Оказалось, что убийца, жил недалеко от семьи Лукьяненко, к тому же — лоток на рынке родителей погибшей находился прямо напротив лотка Тарасовых. К тому же, Николай часто помогал родителям на рынке, правда, как говорят знакомые, только из-под полки, информирует enovosty.com/news.

На протяжении шести дней поисков Даши, убийца был рядом с её семьей, а мама даже помогала в поисках девочки. Тем не менее, Николай Тарасов сразу же оказался в числе подозреваемых по ряду причин. В частности, именно рядом с его домом исчез сигнал телефона девочки, а служебный пёс на том месте утратил след. К тому же, волонтеры, которые старались помочь с поисками, сразу заявили о том, что парень ведет себя очень странно.

На протяжении нескольких дней полиция «раскалывала» парня, но он молчал. Как и соседка Николая, которая явно то ли точно знала, то ли подозревала его, но не давала показаний. Также, она заявила о том, что не слышала крика девушки. Только позже он всё же раскололся и сознался в страшном преступлении.