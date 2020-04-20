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В Чернобыле удалось предотвратить попытку очередного поджога

Главная » Последние новости » Происшествия » В Чернобыле удалось предотвратить попытку очередного поджога
 
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Министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщил, что вчера удалось предотвратить попытку умышленного поджога леса в Чернобыльской зоне отчуждения.

Вчера, во время проверки и мониторингового облета удалось заметить очаги возгорания на площади 100 м. Сами очаги возгорания выглядели несколько странно и походили скорее на какой-то природный феномен или дел рук человеческих, нежели на самовозгорание травяного настила. Министр МВД сообщил, что в данной зоне уже находились силы Нацгвардии и им быстро удалось погасить эти небольшие очаги возгорания, информирует enovosty.com/news.

Министр Аваков просит всех, кто обладает какой-то информацией в вязи с данными инцидентами позвонить в полицию, отметив, что сейчас следователи активно работают над данным случаем. Более того, по словам министра, уже создана рабочая группа МВД, которая сейчас проводит антидиверсионную операцию в лесу в зоне отчуждения.

В Чернобыле удалось предотвратить попытку очередного поджога


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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