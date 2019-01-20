На Львовщине у подножия горы погиб турист

Главная » Последние новости » Происшествия » На Львовщине у подножия горы погиб турист На Львовщине у подножия горы погиб турист

Закрыть Отправить

На Львовщине возле подножия горы Парашка нашли двух заблудившихся туристов. Один из них был уже мертв.

Во Львовской области спасатели нашли тело туриста. Об этом рассказали сотрудники ГСЧС Львовской области, информирует enovosty.com/news.

Сообщение о пропаже дух мужчин поступило в Службу спасения вчера, 19 января после 23 часов. Было сказано, что на горе Парашка неподалеку села Коростив Сколевского района потерялись туристы.

Спасатели города Славское выехали на поиски сразу же.

Потерявшихся нашли в 3:10. Они находились возле подножия горы Парашка. К сожалению, на момент обнаружения один из туристов уже был мертв. Погибший был 1987 года рождения. Другой путешественник (год рождения — 1996) был отправлен в медучреждение с обморожением стоп на двух ногах.

Читайте: Инструктор забыл пристегнуть туриста к дельтаплану: полет превратился в борьбу за выживание (ВИДЕО)

В поисково-спасательных работах участвовали 10 специалистов. Помимо этого, было задействовано 2 спецтехники.

Спасатели призывают всех, кто зимой путешествует в горные курорты, стараться совершать походы вместе с группами. Если же вы отбились от других, следует попытаться определить свое место нахождения (по деревьям, по карте, компасу и т.д.). С наступлением темного времени суток лучше прекратить блуждать и попытаться организовать место для ночлега, возобновить поход лучше на рассвете.