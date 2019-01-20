РусУкр

Происшествия

20.01.2019 г.
12:03На Львовщине у подножия горы погиб турист
10:20Врыв трубопровода в Мексике: количество жертв возросло до 73
19.01.2019 г.
16:30В Киеве сообщили о заминировании торгового центра
09:59В киевской больнице пациент убил соседа по палате
08:50В Мексике взорвался трубопровод: сгорело 20 человек
18.01.2019 г.
20:40На Киевщине водитель сбил детей на пешеходном переходе
17.01.2019 г.
21:20Подозреваемого в поджоге здания у Киево-Печерской лавры арестовали
Все происшествия

Аналитика

19.01.2019485

Трамп уперся в стену рогом

Трамп уперся в стену рогом
Неадекватная и авантюрная политика, изрядно сдобренная «шоуменством», является отличительной особенностью не только Украины. В настоящий момент именно ...
17.01.2019490

Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины

Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Рада приняла исторический документ и не поддержала отмену моратория на продажу земли, в президенты подался еще один кандидат, а в Украину возвращаются ...
16.01.2019470

Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против "cолсберийских туристов"

Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против cолсберийских туристов
В Нацбанке пояснили, почему укрепилась гривна и рассказали о трех главных рисках для экономики страны, ЕС согласовал санкции для 4 офицеров ГРУ РФ, а ...

Последние новости

20.01.2019 г.
12:27 Фальсификат: в Украине часто маскируют йогурт под кефир
12:03 На Львовщине у подножия горы погиб турист
11:29 Ульяна Супрун назвала главное правило закаливания
11:01 Украина отмечает День памяти защитников Донецкого аэропорта
10:20 Врыв трубопровода в Мексике: количество жертв возросло до 73
09:47 США вывели на орбиту секретный разведывательный спутник (ВИДЕО)
09:25 ООС: На Донбассе ликвидирован еще один российский наемник
19.01.2019 г.
20:00 Украинский автомобильный завод осваивает новый вид продукции
19:30 Работа за границей: где ждут украинцев
19:00 В нынешнем году украинских водителей ждут налоговые сюрпризы
18:25 Трамп начал снимать оружейное эмбарго с Кипра
18:15 Смертность в Украине превышает рождаемость почти в два раза
18:00 ТОП-3 продукта разжигающих страсть
17:30 Эксперт рассказал, почему не отправляют в отставку непопулярное правительство РФ во главе с Медведевым
17:00 Ученые рассказали об опасности парного молока
16:30 В Киеве сообщили о заминировании торгового центра
16:15 Стало известно, когда состоится первое заседание Священного Синода ПЦУ
16:00 Закон о противодействии травли в школе вступил в силу
15:25 На Бали введут налог для туристов
14:47 ЕС выделит € 4,5 млрд на инфраструктуру в Украине
14:08 Во Франции начался 10-й раунд протестов «желтых жилетов» (ВИДЕО)
13:45 Ученые нашли еще одного предка человека
13:08 Dronestagram: определены лучшие снимки, сделанные с помощью дронов (ФОТО)
12:43 В Украине сегодня вступил в силу закон против школьного буллинга
12:13 Украинские военные сбили дрон, который российские наемники начинили взрывчаткой
11:41 Земля вошла в коридор затмений, - астрологи
09:59 В киевской больнице пациент убил соседа по палате
09:34 Глава Нафтогаза назвал себестоимость добычи природного газа
08:50 В Мексике взорвался трубопровод: сгорело 20 человек
08:24 Силы ООС провели учения по отражению атак (ВИДЕО)
18.01.2019 г.
22:40 На Крещение в Киеве будет курсировать ретропоезд
22:00 Тайна работы человеческого мозга раскрыта
21:20 Ученые разработали оружие против астероидов
20:40 На Киевщине водитель сбил детей на пешеходном переходе
20:00 Названы неожиданные признаки высокого интеллекта
19:30 Археологи нашли следы легендарной древней панацеи
19:30 ТОП-5 распространенных ошибок личной гигиены
18:48 Ученые нашли легендарную Атлантиду
18:11 Стало известно, как работает система контроля качества дорог
17:30 Эксперт объяснил пользу закона о пошлине на металлолом
17:25 Назвали методы, помогающие человеку добиться успеха
17:20 Митрополит Епифаний сделал важное заявление
17:00 Война с РФ: в Украине рассказали о подготовке к худшему
16:38 Визит Путина в Белград: балканский вызов,- The Times
16:18 Венгрия построит скоростную дорогу через ЧОП
15:55 «Волчья стая»: как Украина будет воевать на море
15:50 Проход через Керченский пролив уже открыт,- МИД Германии
15:35 Поставки оружия из США: Украина продолжает вести переговоры
15:22 Официальное выдвижение Тимошенко в президенты состоится в день Соборности
15:15 Лукашенко не против «объединения с Россией»
15:00 Назвали виновников высокой инфляции в Украине
14:40 Эксперт спрогнозировал действия "банды Гундяева" после Томоса
14:20 На границе с Украиной Путин разместил ядерное оружие, - Fox News (ФОТО)
13:36 Хозяин гаража продал граффити Бэнкси более чем за 100 тысяч фунтов (ФОТО)
13:29 Мураев жестко потроллил бывших коллег
13:00 Польские зарплаты - возможно ли такое в Украине?
12:40 Монеты атакуют: Что будет с бумажными гривнами в Украине
12:37 В Кении появился сафари-тур по мотивам мультфильма «Король Лев»
12:12 Македонский парламент проигнорировал волю Кремля - Портников
12:00 Трамп или Путин? Кто первым потеряет власть?
Все новости »

На Львовщине у подножия горы погиб турист

Главная » Последние новости » Происшествия » На Львовщине у подножия горы погиб турист
 
Печать Отправить на почту

 

 

На Львовщине возле подножия горы Парашка нашли двух заблудившихся туристов. Один из них был уже мертв.

Во Львовской области спасатели нашли тело туриста. Об этом рассказали сотрудники ГСЧС Львовской области, информирует enovosty.com/news.

Сообщение о пропаже дух мужчин поступило в Службу спасения вчера, 19 января после 23 часов. Было сказано, что на горе Парашка неподалеку села Коростив Сколевского района потерялись туристы.

Спасатели города Славское выехали на поиски сразу же.

Потерявшихся нашли в 3:10. Они находились возле подножия горы Парашка. К сожалению, на момент обнаружения один из туристов уже был мертв. Погибший был 1987 года рождения. Другой путешественник (год рождения — 1996) был отправлен в медучреждение с обморожением стоп на двух ногах.

Читайте: Инструктор забыл пристегнуть туриста к дельтаплану: полет превратился в борьбу за выживание (ВИДЕО)

В поисково-спасательных работах участвовали 10 специалистов. Помимо этого, было задействовано 2 спецтехники.

Спасатели призывают всех, кто зимой путешествует в горные курорты, стараться совершать походы вместе с группами. Если же вы отбились от других, следует попытаться определить свое место нахождения (по деревьям, по карте, компасу и т.д.). С наступлением темного времени суток лучше прекратить блуждать и попытаться организовать место для ночлега, возобновить поход лучше на рассвете.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 139

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы-2019: Еще один кандидат принёс в ЦИК документы
Выборы-2019: Facebook начал борьбу с политической рекламой кандидатов
Выборы-2019: Богомолец официально подалась в президенты (ФОТО)
Выборы-2019: Еще один кандидат принёс в ЦИК документыВыборы-2019: Facebook начал борьбу с политической рекламой кандидатовВыборы-2019: Богомолец официально подалась в президенты (ФОТО)
Все Выборы

Аналитика

Трамп уперся в стену рогом
Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против "cолсберийских туристов"
Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне
Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?
Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян
Итоги дня: Недооцененная гривна, обещания Гриценко и секс по-новому
Итоги дня: Удар по РФ от Японии, скандал с украинскими олигархами и угрозы Лукашенко
Итоги дня: Наказание за "Северный поток", стена Трампа и темп роста цен
Итоги дня: Новые деньги для Украины, жесткое предложение Климкина и новая область в ПЦУ
Все статьи


Читайте также

Инструктор забыл пристегнуть туриста к дельтаплану: полет превратился в борьбу за выживание (ВИДЕО)
 Эксперты назвали самые дорогие города для туристов
Русский турист под наркотиками устроил погром и превратил отель в Чехии в бассейн (ВИДЕО)
 Илон Маск рассекретил имя туриста, забронировавшего первый тур вокруг Луны (ВИДЕО)
"Сердце ушло в пятки": туристов напугало лохнесское чудовище (ВИДЕО)
 Туристы разбили палаточный городок в здании львовского вокзала (ФОТО)
В Африке трое слонов пробрались в апартаменты туристов (ВИДЕО)
 «Join Up!» сообщил дату возвращения «застрявших» в Египте украинских туристов

Армия

Самоходное артиллерийское орудие 120-мм 2С9 "Нона-С"
Комплекс радиоразведки «Беркут»
Винтовка M27 IAR Infantry Automatic Rifle (США-Германия)
Бронетранспортер Fiat 6614 (Италия)
Вся армия    >>

Персоны

Андрей
МЕЛЬНИЧЕНКО
Наталья
ЯРЕСЬКО
Николай
СИРЫЙ
Игорь
КРИВЕЦКИЙ
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Справжні зміни залежать тільки від нас
Святослав Вакарчук

Справжні зміни залежать тільки від нас

5 років тому на Майдані розпочалась боротьба. Боротьба тих, хто був незгодний з цинічним свавіллям тодішньої влади.
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 