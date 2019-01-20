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Африканцы пытались нелегально пересечь украинско-польскую границу

Главная » Последние новости » Происшествия » Африканцы пытались нелегально пересечь украинско-польскую границу
 
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Два гражданина Западной Африки пытались через Украину нелегально перебраться в Польшу.

Об этом сообщила ГПСУ. Нелегалов задержали львовские пограничники: первого вчера (19 января), а второго сегодня (20 января), информирует enovosty.com/news.

В пресс-службе ГПУС рассказали, что первого африканца-нелегала задержали во время его путешествия в поезде. Он направлялся в Польшу по поддельному паспорту, оформленному на жителя Испании. В Украину же африканец приехал по своему настоящему заграничному паспорту, в котором значилось, что он гражданин Ганы. Нарушителя отправили в пункт временного содержания. Его дело будет рассматриваться судом.

Сегодня ночью пограничники задержали еще одного выходца из Африки. Им стал гражданин Нигерии, который также направлялся в Польшу. Первым незнакомца на пограничном участке увидел местный житель и сообщил об этом правоохранителям. На данный момент гражданин Нигерии также содержится в спецпомещении пограничного отдела.

Добавим, что через Украину уже не первый раз африканцы пытаются выехать в другие страны. Так, в начале января двух нелегалов из Египта и Марокко нашли в Закарпатье. Мужчины направлялись в Словакию. По дороге они очень сильно замерзли и едва не умерли. Пограничники не только пресекли попытку нелегального пересечения границы, но и спасли жизнь этим двум людям.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 214

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