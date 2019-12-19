На Львовщине семь часов тушили пожар на свалке, — ГСЧС

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Неподалеку от Стрыя во Львовской области на свалке произошло возгорание.

На ликвидацию пожара на свалке во Львовской области у спасателей ушло более семи часов. Об этом предают сотрудники пресс-центра ГСЧС Львовщины, информирует enovosty.com/news.

Возгорание произошло вчера, 18 декабря. На линию «101» сообщение о пожаре поступило в 13:30. Службе спасения заявили, что горит свалка неподалеку города Стрый. Огонь распространялся на открытой территории по улице Нижанковского.

На вызов оперативно прибыли спасатели. Локализировать пожар удалось в 17:47, а полностью потушить в 21:03. В результате возгорания были уничтожены различные виды отходов на площади 2,5 тыс. м кв.

В ГСЧС добавили, что тушение было утруднено в связи с неблагоприятной для спасателей погодой – дул сильный ветер.

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На данный момент правоохранители занимаются установкой причины возникновения пожара. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, 11 декабря произошло подобное происшествия на Полтавщине. Горела свалка твердых бытовых отходов в селе Макуховка. Тогда огонь уничтожил мусор на площади 0,005 га.