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В США родители-веганы заморили маленького сына голодом

Главная » Последние новости » Происшествия » В США родители-веганы заморили маленького сына голодом
 
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В полтора года мальчик весил столько, сколько семимесячный малыш. Правоохранители предполагают, что смерть наступила из-за того, что родители были веганами и кормили ребенка исключительно сырыми овощами и фруктами.

В американском штате Флорида произошла жуткая трагедия. От истощения умер мальчик в возрасте 1,5 года. Родители были веганами и придерживались особой диеты. То, что ели сами, давали и своим четверым детям. В основном, их меню состояло из бананов, авокадо и манго, информирует enovosty.com/news.

Подобного питания не выдержал самый маленький их ребенок. Он умер от истощения.

35-летняя мать заявила, что за две недели до смерти он начал отказываться от овощей и фруктов. Употреблял только грудное молоко. Данное событие она связывала с прорезыванием зубов, поэтому к медикам не обращалась.

Врачей вызвали только, когда ребенок скончался. Медикам оставалось только констатировать смерть. Комисия уже провела проверку и подтвердила, что малыш умер от голода. В плачевном состоянии находятся и старшие дети супругов-веганов – двое на грани истощения. Еще один ребенок в нормальном состоянии, потому что рожден от другого отца и часто гостит у родного папы.

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На данный момент горе-родители отправлены под стражу. Они обвиняются в непреднамеренном убийстве и неисполнении своих родительских обязанностей.


Автор: Катерина Лукьянчук
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