В Киеве загорелся хостел, — ГСЧС

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Сегодня в столице в одном из хостелов произошел пожар.

В Киеве горело админздание, на втором этаже которого расположен хостел. Огонь как раз охватил помещение данной мини-гостиницы. Об этом передают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информирует enovosty.com/news.

Звонок с сообщением о возгорании хостела, расположенного по улице Жилянской, поступил на «101» сегодня, 19 ноября, в 08:12.

Спасатели оперативно прибыло на место происшествия. Они выяснили, что возгорание возникло на втором этаже двухэтажки. Огонь распространился на 100 квадратных метров. Локализировать очаг удалось в 08:41. Полностью затушить специалисты смогли в 08:55. По предварительной информации спасателей, второй этаж использовался в качества хостела.

В помещении, охваченном пожаром, повреждена мебель и личные вещи. Также пострадали стены и потолок – они закоптились дымом.

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К тушению пожара были привлечены 5 спецавтомобилей, а также 23 сотрудника ГСЧС. На данный момент причина пожара не установлена. Правоохранители будут заниматься ее определением.