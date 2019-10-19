В Киеве задержали мужчину, который может быть «троещинским маньяком»

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В столице правоохранители поймали мужчину, подозреваемого в многочисленных нападениях на мужчин в районе Троещина.

В Киеве полицейские поймали мужчину, которому инкриминируют серию нападений на Троещине. Им оказался киевлянин 1975 года рождения, информирует enovosty.com/news.

По словам правоохранителей, он проживал вместе со своими родителями. Этим летом его выписали из психоневрологической больницы.

Отметим, что первое преступление «троещинского маньяка» произошло в начале этой осени. Тогда в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ее 26-летний сын попал в медучреждение с резаными ранами плеча и ключицы из-за нападения неизвестного.

Спустя пару недель правоохранители снова получили заявления от пострадавшего в районе Троещины. На этот раз ножевые ранения получил 22-лентий юноша во время прогулки по улице Радужной. Аналогичным образом пострадал и 56-летний мужчина.

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От ножевых ранений «троещинского маньяка» не удалось выжить 69-летнему киевлянину. Его тело было обнаружено по улице Вершигоры. Мужчина погиб от резаной раны на шеи.

Жертвы маньяка сообщали, что незнакомец подбирался к ним сзади.

На данный момент подозреваемого поместили в специализированное психиатрическое заведение.