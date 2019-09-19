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На Львовщине в гимназии распылили газ: есть пострадавшие

Главная » Последние новости » Происшествия » На Львовщине в гимназии распылили газ: есть пострадавшие
 
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В Львовской области в медучреждение были госпитализированы трое детей. Медики сообщают о токсическом воздействии неизвестного газа.

Как передает Нацполиция, в Сколевском районе Львовской области вчера, 18 сентября, в местной гимназии из-за распыления слезоточивого газа пострадали три ученицы. Об этом правоохранителям сообщили медики больницы, в которую доставили пострадавших, информирует enovosty.com/news.

Полицейские уже начали расследовать данное дело. Оказалось, что газ распылял ученик этой же школы. Против нарушителя уже составили админпротокол согласно статье 173. Санкция предусматривает либо штраф, либо общественные работы, либо исправительные работы, либо арест до 15 суток.

В полиции также рассказали подробности произошедшего. Приблизительно в 14:00 во время перемены 16-летний ученик распылил баллончик с газом на вазон, находящийся в коридоре. Трое девочек (10, 13 и 14 лет) были поблизости и надышались парами.

Сотрудники ювенальной службы уже провели профилактическую беседу с нарушителем порядка в школе, а также с его родителями.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 87

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