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В Филиппинском море потерпел крушение истребитель ВМС США F/A-18F: подробности происшествия

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Истребитель Super Hornet ВМС США F/A-18F, работавший на USS Theodore Roosevelt (CVN-71), потерпел крушение в Филиппинском море во время обычной учебной миссии.

Два летчика благополучно катапультировались и были быстро обнаружены вертолетом MH-60S, назначенным в Вертолётную морскую боевую эскадрилью (HSC) 8 на борту USS Theodore Roosevelt (CVN 71) во время регулярных полётов в Филиппинском море, 18 июня., информирует enovosty.com/news.

Инцидент произошел, когда F/A-18F Super Hornet, назначенный для Carrier Air Wing (CVW) 11, проводил обычную подготовку пилотов. Крушение самолета в настоящее время расследуется. Оба летчика были осмотрены медицинской командой на борту USS Theodore Roosevelt и находятся в хорошем состоянии.

В прошлом месяце авианосец USS Theodore Roosevelt вернулся в море после вспышки коронавируса, которая привела к остановке массивного военного корабля в течение почти двух месяцев после того, как более 1000 моряков показали положительный результат на тест.

USS Theodore Roosevelt проводит подготовку авианосцев во время развертывания в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Этот авианосец находится в плановом развертывании в районе операций 7-го флота США. Ранее он пришвартовался на Гуаме после того, как некоторые члены экипажа проявили симптомы, а затем дали положительный результат на COVID-19. После перемещения почти 4000 членов экипажа с корабля и дезинфекции всего корабля от носа до кормы, соответствующее число членов экипажа, необходимое чтобы управлять находящимся в эксплуатации судном, вернулось из карантина после прохождения строгих критериев возврата к работе.

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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