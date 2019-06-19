Аферисты и множество жутких слухов: Таинственное исчезновение девочки на Одесщине обрастает страшными подробностями

Главная » Последние новости » Происшествия » Аферисты и множество жутких слухов: Таинственное исчезновение девочки на Одесщине обрастает страшными подробностями Аферисты и множество жутких слухов: Таинственное исчезновение девочки на Одесщине обрастает страшными подробностями

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Сегодня стало известно о пропаже еще одной девочки в Одессе

На протяжении нескольких дней вся Украина молится о том, чтобы нашлась 11-летняя Даша Лукьяненко, которую в последний раз видели еще 13 июня. Так как эта история вызвала ажиотаж, на ней пытаются наживаются аферисты, а также — активизируются мошенники и просто больные люди, информирует enovosty.com/news.

Что сейчас известно о ситуации? Девочка перед исчезновением вела прямой эфир Интсаграме. Этим сейчас занимается киберполиция. Местные жители рассказали о том, что слышали жуткий крик на протяжении минуты, после чего девочку больше не видели. Полиция «прочесала» все окрестности, проверив люки и подвалы.

Волонтеры Одесчины делают все возможное для того, чтобы отыскать девочку, но их работа постоянно усложняется всякими «экстрасенсами» и «гадалками», которые постоянно подбрасывают «зацепки»: девочка в колодязе или же в темном месте «на западе». Дело постоянно обрастает слухами, которые только усложняют работу и волонтеров, и полицейских, которые приехали со столицы. Также, они делают больнее родным, которые и так не могут найти себе место в эти дни.

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Кроме того, уже задержан аферист, 24-летний парень, который звонил и требовал выкуп в 10 тысяч долларов от семьи Даши.

Кроме того, в социальных сетях появилась фотография ВАЗа серого цвета, которые якобы подогреваемся в похищении, вот только полиция ни подтверждает, ни опровергает данные об этом авто. А вот одесские волонтеры и вовсе называют эту информацию фейком.