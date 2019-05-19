В Египте задержан танкер с украинскими моряками

РусУкр

Фото недели

В цветочных венках могут быть даже домашние любимцы

Все фото »

Происшествия

19.05.2019 г.
11:54На Тернопольщине шаровая молния залетела в дом и взорвалась
11:18В Харькове прогремел взрыв: погибли двое мужчин
18.05.2019 г.
19:43На Херсонщине вспыхнул легкомоторный самолет
16:55Суд приговорил убийцу работницы Одесского СИЗО к пожизненному заключению
17.05.2019 г.
19:58В Харькове "заминировали" 19 торговых центров: проводится эвакуация граждан
16.05.2019 г.
19:30На Житомирщине мать подозревают в убийстве новорожденного ребенка
17:18У Рады произошло столкновение между "евробляхерами" и правоохранителями (ВИДЕО)
Все происшествия

Аналитика

17.05.2019

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Беларусь приостановила транзит в Украину, Турчинов подал в отставку, а Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список россиян, - такими были ...
17.05.2019

Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя

Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя
Начатая ровно год назад, в мае 2018 года, история с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), более известного как «ядерная сделка» ...
16.05.2019

Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, "Голос" Вакарчука и "революция" в Екатеренбурге

Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, Голос Вакарчука и революция в Екатеренбурге
Верховная Рада определила дату инаугурация Владимира Зеленского, Вакарчук представил свою партию на выборы, а в Екатеренбурге начинается настоящая революция, ...

Последние новости

19.05.2019 г.
19:31 В ЮНЕСКО пересчитали все коренные языки на планете
18:00 Диетологи определили десять самых здоровых продуктов на планете
17:45 Министр обороны Эстонии считает, что Россия готовится к вооруженному конфликту с Западом
17:30 НБУ будет отчитываться о давлении на банк, в том числе и со стороны олигархов и политиков.
17:17 В июне украинцев ждет 12 выходных дней и 18 рабочих
17:15 В Украине ограничат движение грузовиков: названа дата
17:06 Сезон открывается!: Опубликован список лучших пляжей Киева
16:53 Новый вертолет Sikorsky HH-60W совершил свой первый полет (ВИДЕО)
16:47 США намерены платить странам по всему миру за отказ от российского оружия
16:27 В Австрии пройдут досрочные выборы из-за скандала с вице-канцлером и племянницей олигарха из окружения Путина
16:20 В Украине появится новый семейный праздник - день Отца
16:09 Синяя тарелка и яйцо на завтрак: Немецкие эксперты назвали десять самых необычных способов похудения
15:25 В Британии успешно протестировали экспериментальную терапию генно-модифицированными вирусами
15:21 Это рекорд: Стали известны все подробности о реальном оборонном бюджете США
14:43 Принц Гарри и Меган Маркл празднуют годовщину свадьбы: супруги поделились в Instagram новыми фото
13:35 Определены ТОП-5 самых полезных продуктов на Земле
12:25 Состоялся финал Евровидения-2019: интересные факты из биографии победителя
11:54 На Тернопольщине шаровая молния залетела в дом и взорвалась
11:18 В Харькове прогремел взрыв: погибли двое мужчин
10:53 Сегодня Украина отмечает День памяти жертв политических репрессий
10:23 В правительстве прокомментировали намерение команды Зеленского провести перепись населения
09:50 Дональд Трамп объявил состав делегации, которая примет участие в инаугурации Владимира Зеленского
09:14 ООС: Боевики обстреляли позиции ВСУ из БМП, гранатометов и пулеметов
18.05.2019 г.
21:11 Россия выплатит 2,7 миллионов евро за задержание судна Greenpeace - Reuters
19:44 12 полезных продуктов способных бороться с раковыми клетками
19:43 На Херсонщине вспыхнул легкомоторный самолет
19:27 Французское СМИ дало Зеленскому 30 дней для извинений: Думайте!
19:00 Сегодня пройдет финал Евровидения-2019: где и когда смотреть
18:07 В Украине объявлено штормовое предупреждение
17:26 Порошенко дал ряд советов своему преемнику
16:55 Суд приговорил убийцу работницы Одесского СИЗО к пожизненному заключению
16:18 Ульяна Супрун рассказала о пользе и вреде клубники
15:43 Мужчина купил на гаражной распродаже подлинник Пикассо за 293 доллара
15:15 Google порадовал интернет-пользователей новым дудлом
14:49 США увеличат военную помощь Украине, - Чалый
14:23 Под администрацией президента требовали наказать убийц Кати Гандзюк
13:55 Магическая еда: Известный кулинар рассказал, что стоит есть для похудения
12:57 Стало известно об "элитном пуле" на получения паспортов РФ в ОРДО
12:02 "Сори вери мач": На 1+1 Разумкова назвали президентом, соцсети измываются (ВИДЕО)
11:56 22 000 долларов за котика: ТОП-3 самых редких котов мира
11:52 Пустой ответ на "пустые санкции": Почему Россия не пострадала от украинской "ответки"
11:27 В России бесятся из-за украинского закона о языке. Планируют созвать Совбез ООН
10:49 Стало известно о планах Зеленского на первые сто дней во главе Украины
10:03 За короткое время: Наев назвал единственное условие по освобождению Донбасса
09:47 Злая шутка с Путиным: что произошло, - военный обозреватель
09:44 Спасти себя: Названы ранние признаки рака кожи
09:29 Сегодня наступит особенное майское полнолуние: Чего стоит опасаться?
08:51 В ОРДЛО придумали очередной цирк: «Республики» больше не хотят независимости, - Казанский
08:49 "200 бригаду" пополнил путинский "Змей
08:00 США увеличат помощь Украине
17.05.2019 г.
22:10 ТОП-3 способа сделать память лучше
21:20 Стало известно, когда в Киеве перестанут очищать воду хлором
20:58 Сеть взорвало видео, как спецслужбы РФ провалили спецоперацию (ВИДЕО)
20:43 Associated Press: Комитет ООН против пыток призывает к расследованию злоупотреблений британских войск в Ираке
20:40 Изобретен новый способ выявления раковых клеток
20:19 Егор Киян: Инвестиции являются одним из драйверов украинской экономики
20:00 В Швеции начали курсировать роботизированные фуры
19:58 В Харькове "заминировали" 19 торговых центров: проводится эвакуация граждан
19:30 В столичном кинотеатре "Киев" официально появился новый владелец
19:12 Почему РФ не сможет поставлять газ в ЕС без украинской ГТС, - Злой Одессит
Все новости »

В Египте задержан танкер с украинскими моряками

Главная » Последние новости » Происшествия » В Египте задержан танкер с украинскими моряками
 
Печать Отправить на почту

 

 

В египетских водах удерживают танкер, в экипаж которого входят 19 украинцев.

Украинских моряков удерживают в Египте. Об этом передают сотрудники Фонда помощи морякам «Ассоль», информируют Экономические Новости.

В сообщении сказано, что моряки судна Sea Shark были задержаны флотом Египта. Произошло это в области Айн-Сохна. Всего в экипаже находится 31 человек. 19 из них – граждане Украины, двое из них — крымчане.

Моряки рассказали, что их танкер с нефтью был задержан из-за случайного захода в воды Египта 18 декабря прошлого года. За этот непреднамеренный шаг на судно уже подали судебный иск. От судовладельца требуют 56 млн долларов в качестве ущерба.

На данный момент судовладелец пытается освободить судно или провести смену экипажа, однако египетский флот препятствует. Делается это несмотря даже на то, что Египет заявил об отсутствии претензий к членам экипажа.

Читайте: "Воду не дают, в номерах - запах канализации": Украинские туристы застряли в Египте и не могут вылететь домой

Капитан танкера Виталий Нестеренко добавил, что сегодня, 19 мая, утром египетский адмирал побывал на борту танкера и анонсировал ограничение передвижения экипажа до тех пор, пока судно не разгрузят. Офицеры флота были настроены очень агрессивно и угрожали оружием.

Известно также, что представители египетского флота отказались организовать визит к врачу некоторым морякам Sea Shark. У экипажа отобрали много мобильных телефонов, запретив им выходить на связь с посольством или с родственниками.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 50

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Стало известно о творческих планах политика Вакарчука
Среди депутатов обсуждаются возможные даты досрочных парламентских выборов
Цель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
Стало известно о творческих планах политика ВакарчукаСреди депутатов обсуждаются возможные даты досрочных парламентских выборовЦель Вакарчука - стать Зеленским Западной Украины, - мнение
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Роспуск коалиции, громкие отставки и еще один удар по РФ
Иран и Трамп опять раскачивают мир. Год спустя
Итоги дня: Выстраданная дата инаугурации, "Голос" Вакарчука и "революция" в Екатеренбурге
Итоги дня: Скандальное решение Совета Европы по Украине, политические планы Вакарчука и крымский антирекорд
Инаугурационный переполох: чего на самом деле хочет Зеленский?
Итоги дня: Закон о языке, новый виток в торговой войне и "эвакуация 200"
Американские разборки в Земле Киевской (обновлено)
Итоги дня: Ультиматум Украины, паспортный ответ и наказание Зеленского
Итоги дня: Морской бой, коммунальный сюрприз и деньги банды Януковича
Призрак из прошлого: для чего Коломойскому «ПриватБанк»?
Все статьи


Читайте также

"Воду не дают, в номерах - запах канализации": Украинские туристы застряли в Египте и не могут вылететь домой
 Возле знаменитых египетских пирамид обнаружили древнейшее кладбище
Ученым удалось установить личность таинственной царицы Египта
 Египетские археологи обнаружили удивительную находку
В египетской гробнице, которой 2 тыс. лет, обнаружили удивительную находку
 Украина стала единственным экспортером кукурузы в Египет
Red Hot Chili Peppers зажгли на фоне Великой пирамиды Гиза в Египте (ВИДЕО)
 Ученые выяснили, почему у древнеегипетских статуй нет носов

Армия

Противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С»
Вертолет Ми-2
Самоходная гаубица 203,2-мм М110 (США)
Противотанковый ракетный комплекс Milan (Германия-Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Олег
СКРИПКА
Геннадий
БОГОЛЮБОВ
Григорий
СУРКИС
Сергей
ПОЯРКОВ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Наручные часы Balmain от магазина Злато

Современная кухня – какая она? - Ответят специалисты МебельОК

Популярные неисправности стиральных машин и способы их устранения




Иннаугурационный переполох


Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 