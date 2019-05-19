В Египте задержан танкер с украинскими моряками

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В египетских водах удерживают танкер, в экипаж которого входят 19 украинцев.

Украинских моряков удерживают в Египте. Об этом передают сотрудники Фонда помощи морякам «Ассоль», информируют Экономические Новости.

В сообщении сказано, что моряки судна Sea Shark были задержаны флотом Египта. Произошло это в области Айн-Сохна. Всего в экипаже находится 31 человек. 19 из них – граждане Украины, двое из них — крымчане.

Моряки рассказали, что их танкер с нефтью был задержан из-за случайного захода в воды Египта 18 декабря прошлого года. За этот непреднамеренный шаг на судно уже подали судебный иск. От судовладельца требуют 56 млн долларов в качестве ущерба.

На данный момент судовладелец пытается освободить судно или провести смену экипажа, однако египетский флот препятствует. Делается это несмотря даже на то, что Египет заявил об отсутствии претензий к членам экипажа.

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Капитан танкера Виталий Нестеренко добавил, что сегодня, 19 мая, утром египетский адмирал побывал на борту танкера и анонсировал ограничение передвижения экипажа до тех пор, пока судно не разгрузят. Офицеры флота были настроены очень агрессивно и угрожали оружием.

Известно также, что представители египетского флота отказались организовать визит к врачу некоторым морякам Sea Shark. У экипажа отобрали много мобильных телефонов, запретив им выходить на связь с посольством или с родственниками.