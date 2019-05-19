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На Тернопольщине шаровая молния залетела в дом и взорвалась

Главная » Последние новости » Происшествия » На Тернопольщине шаровая молния залетела в дом и взорвалась
 
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В Тернопольской области во время грозы шаровая молния проникла в жилой дом.

Инцидент произошел вчера, 18 мая, в поселке Джурин Чертковского района. Во время непогоды в помещение летней кухни через вентиляционную систему залетела шаровая молния. Там она и взорвалась, информирует enovosty.com/news.

Во время происшествия в помещении находилось семь людей: двое взрослых и пятеро детей. Среди детишек двое были соседскими. Все они были госпитализированы в медучреждение. После врачебного осмотра людей отправили домой.

Спасатели сообщили, что, к счастью, взрыв молнии не спровоцировал возгорания. Сильнее всего из-за стихии пострадал подвесной потолок летней кухни, он почти полностью обвалился.

Справка. Шаровая молния – достаточно редкое природное явление. На данный момент даже не существует единой теории ее возникновение. Не смогли учены и в штучных условиях воссоздать стихию. Очевидцы свидетельствуют, что шаровая молния чаще всего возникает во время грозы вместе с привычными молниями. Она может как порождаться ими, спускаться с облаков, а в редких случаях даже появляется внезапно в воздухе.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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