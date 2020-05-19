На Прикарпатье СБУ поймала хакера «с мировым именем» под ником Sanix (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » На Прикарпатье СБУ поймала хакера "с мировым именем" под ником Sanix (ВИДЕО) На Прикарпатье СБУ поймала хакера "с мировым именем" под ником Sanix (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

О хакере «Sanix» писала вся мировая пресса, поскольку база данных, которую он выставил на продажу, была самой крупной за всю историю похищения персональных данных. Сегодня, пресс-служба СБУ сообщила о его задержании в Ивано-Франковской области.

Хакер «Sanix» торговал базой данных, которая состояла из 773 миллионов адресов электронной почты и около 21 миллиона уникальных паролей. Это один из крупнейших сливов базы данных за всю историю. Кроме того «Sanix» выставлял на продажу финансовые данные жителей Северной Америки и ЕС, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция во многих странах давно интересовалась этим хакером и пыталась выйти на его след.

Служба безопасности Украины получила информацию о том, что за псевдонимом «Sanix» скрывается житель Украины, который находится на территории Ивано-Франковской области.

В ходе обысков правоохранители изъяли технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправных действий и незаконных операций.

Читайте: ГБР и СБУ задержали руководство Одесской таможни за тотальную коррупцию (ФОТО, ВИДЕО)

Хакеру «Sanix» готовится подозрение в несанкционированном сбыте и распространении информации с ограниченном доступом, а также несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, предусмотренных ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины.