На Прикарпатье СБУ поймала хакера «с мировым именем» под ником Sanix (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Происшествия

19.05.2020 г.
12:11На Прикарпатье СБУ поймала хакера "с мировым именем" под ником Sanix (ВИДЕО)
18.05.2020 г.
20:36В Днепре фермер надел на коз защитные маски (ФОТО)
14:00Крушение самолета ВВС Канады попало на видео, судьба экипажа неизвестна (ВИДЕО)
07:40F-22 Raptor ВВС США разбился во время тренировочного полета
16.05.2020 г.
15:42В Бразилии зафиксировали падение НЛО. К месту инцидента прибыли военные (ВИДЕО)
14.05.2020 г.
08:38ГБР и СБУ задержали руководство Одесской таможни за тотальную коррупцию (ФОТО, ВИДЕО)
13.05.2020 г.
23:00Иранский корабль Konarak затонул из-за неудачной минной кладки, а не от удара ракеты, - источник
Все происшествия

Аналитика

14.05.2020

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Об основных достижениях президента Владимира Зеленского за год правления, о последствиях открытия рынка земли, перспективах решения конфликта на Донбассе ...
14.05.2020

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»

«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»
Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который исполнял роль «первой скрипкой» по защите интересов Украины в Международном арбитражном ...
13.05.2020

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»

Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Будущее Украины после эпидемии коронавируса достаточно туманно. Действующая власть оказалась неспособной реагировать на вызовы современного общества, ...

Происшествия-видео

14.01.2020 г.
14:50 По торговому центру в Харькове разгуливал львенок (ВИДЕО)
02.01.2020 г.
15:45 В Нацполиции презентовали видео с результатами деятельности за 2019 год (ВИДЕО)
12.12.2019 г.
20:18 Нацполиция блокировала канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС (ВИДЕО)
12:20 В одном из супермаркетов Харькова заметили настоящую обезьяну (ВИДЕО)
05.12.2019 г.
16:15 Нацполиция задержала преступную группу вымогателей (ВИДЕО)
03.12.2019 г.
13:40 "Где нет людей, там жизнь": в Сети появились уникальные кадры животных в Чернобыле (ВИДЕО)
25.11.2019 г.
13:20 Нуждались в помощи: на Киевщине волонтеры спасли двух раненых лебедей (ВИДЕО)
20.11.2019 г.
12:00 Пилот авиакомпании Wizz Air при посадке в Киеве попал в неловкую ситуацию (ВИДЕО)
12.11.2019 г.
17:48 В Днепре горит больница Мечникова: происходит экстренная эвакуация больных (ВИДЕО)
09:45 Бей кулаками по голове: В Харькове девушки устроили жестокую драку из-за парня (ВИДЕО)
11.11.2019 г.
23:58 Пользователи соцсетей испугались рыбы с «человеческим лицом» (ВИДЕО)
05.11.2019 г.
17:03 В столице авто провалилось под асфальт (ВИДЕО)
29.10.2019 г.
15:29 В Днепре в супермаркете произошла жестокая драка между охранником и покупателем (ВИДЕО)
03.10.2019 г.
21:59 Работники СТО предотвратили покушение на убийство (ВИДЕО)
15:41 В аннексированный Крым прилетел "привет" от украинских патриотов (ВИДЕО)
02.10.2019 г.
18:12 Контрразведчики СБУ разоблачили попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР" (ВИДЕО)
16:45 "Евробляхеры" протестуют у стен Рады: подробности (ВИДЕО)
12.09.2019 г.
20:14 Накануне "ХарьковПрайда" Олеся Дония облили зеленкой (ВИДЕО)
03.09.2019 г.
19:52 На Киевщине горят торфяники (ВИДЕО)
26.08.2019 г.
16:18 В Харькове отчаянные автомобилисты продолжают ездить по обрушенному мосту (ВИДЕО)
12:16 В Украине появился человек-паук: поднимаясь по многоэтажке он наводил порядок на балконах (ВИДЕО)
06.08.2019 г.
18:31 СБУ блокировала очередную попытку вербовки украинцев российскими спецслужбами (ВИДЕО)
08:52 Безнаказанность шокирует: В СМИ показали, как живут в Киеве вокзальные воры
05.08.2019 г.
13:08 Катастрофа в Крыму: Из-за прорыва дамбы в Приозерном затапливает Керчь (ВИДЕО)
01.08.2019 г.
17:11 Жители оккупированного Донбасса засекли новую технику боевиков (ВИДЕО)
29.07.2019 г.
20:21 В столице после ливня затоплены улицы и авто (ВИДЕО)
25.07.2019 г.
19:47 В США мертвая курица-зомби внезапно "ожила" и сбежала с тарелки (ВИДЕО)
17.07.2019 г.
21:30 Во Львове выходили девочку, родившуюся с весом 480 г (ВИДЕО)
15.07.2019 г.
21:30 Жителей Бердянска атакуют крупные ядовитые пауки (ВИДЕО)
10.07.2019 г.
15:34 В оккупированном Донбассе прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
09.07.2019 г.
18:14 Скорые неслись по Киеву: Юсупова обратилась с призывом к украинцам (ВИДЕО)
03.07.2019 г.
17:33 СБУ блокировала контрабанду сигарет в страны ЕС (ВИДЕО)
11.06.2019 г.
18:12 СБУ разоблачила очередные попытки вербовки пророссийскими террористами украинских осужденных (ВИДЕО)
04.06.2019 г.
20:58 Украину охватили массовые протесты из-за убийства 5-летнего ребенка (ВИДЕО)
13.05.2019 г.
18:20 В Киев доставили новый борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса
23.04.2019 г.
20:51 Опять пожар: В Париже загорелись гаражи Версаля (ВИДЕО)
27.03.2019 г.
13:01 В Крыму местные жители подрались с ОМОНом (видео)
05.02.2019 г.
20:40 Защитники животных в Киеве пикетируют Раду (ВИДЕО)
04.02.2019 г.
19:32 Появились новые подробности о смерти Децла (ВИДЕО)
27.11.2018 г.
18:29 Двести добровольцев спасают карликовых косаток (ВИДЕО)
22.11.2018 г.
11:49 Церковное чудо: в руках главы УГКЦ разжижилась кровь святого мученика (ВИДЕО)
08.11.2018 г.
22:50 Кровь стынет в жилах: девочка играет с куклой на краю балкона (ВИДЕО)
07.11.2018 г.
19:40 Пассажиры из окна самолета сняли на видео таинственную аномалию (ВИДЕО)
06.11.2018 г.
08:56 Продолжения скандала с тортом в Харькове: Школьница сделала заявление (ВИДЕО)
05.11.2018 г.
20:20 В Виннице загадочным образом появились тысячи игрушек на детской площадке (ВИДЕО)
01.11.2018 г.
20:02 На борту самолета обитает призрак (ВИДЕО)
28.10.2018 г.
10:10 На Виннитчине из злополучной фуры выпустили овец, которые более двух недель умирали в порту (ВИДЕО)
10.07.2018 г.
13:59 От крупнейшего ледника Гренландии откололся шестикилометровый айсберг (ВИДЕО)
26.09.2017 г.
08:18 Донетчина на грани экокатастрофы: область может остаться без питьевой воды (ВИДЕО)
18.05.2017 г.
08:57 Удар по пропагандистсткой машине Кремля: В Украине начали выгонять гундяевских священников (ВИДЕО)
13.12.2016 г.
12:53 Украинец погиб во время масштабной аварии в США
12.12.2016 г.
19:02 Дерзкие грабители похитили рекордную партию золота во Франции
13.12.2014 г.
16:12 Территория непокоренных. Об акциях на столичном Майдане Независимости всегда знала вся страна
26.11.2014 г.
22:38 Территория непокоренных. Бунтарские площади во Львове
25.11.2014 г.
23:00 Территория непокоренных. Во Львове демонстрации традиционно проходят в двух местах
10.11.2014 г.
03:35 Территория непокоренных. Самая большая площадь Украины - площадь Свободы в Харькове
26.10.2014 г.
01:30 Территория непокоренных: Батурин — непокоренная столица украинских казаков
20.10.2014 г.
06:59 Территория непокоренных. Хуст был одним из центров создания независимой Украины
17.10.2014 г.
10:24 Территория непокоренных. Чигирин – столица казацкого государства, которой руководил Хмельницкий
13.10.2014 г.
10:48 Территория непокоренных. Хортица - сердце украинского казачества
Все новости »

На Прикарпатье СБУ поймала хакера «с мировым именем» под ником Sanix (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » На Прикарпатье СБУ поймала хакера "с мировым именем" под ником Sanix (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

О хакере «Sanix» писала вся мировая пресса, поскольку база данных, которую он выставил на продажу, была самой крупной за всю историю похищения персональных данных. Сегодня, пресс-служба СБУ сообщила о его задержании в Ивано-Франковской области.

Хакер «Sanix» торговал базой данных, которая состояла из 773 миллионов адресов электронной почты и около 21 миллиона уникальных паролей. Это один из крупнейших сливов базы данных за всю историю. Кроме того «Sanix» выставлял на продажу финансовые данные жителей Северной Америки и ЕС, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция во многих странах давно интересовалась этим хакером и пыталась выйти на его след.

Служба безопасности Украины получила информацию о том, что за псевдонимом «Sanix» скрывается житель Украины, который находится на территории Ивано-Франковской области.

В ходе обысков правоохранители изъяли технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправных действий и незаконных операций.

Читайте: ГБР и СБУ задержали руководство Одесской таможни за тотальную коррупцию (ФОТО, ВИДЕО)

Хакеру «Sanix» готовится подозрение в несанкционированном сбыте и распространении информации с ограниченном доступом, а также несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, предусмотренных ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
ТЕГИ: , ,
Посещений: 409

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Тарас Чорновил: «Глаза Путина» на самом деле могут оказаться огнями встречного поезда
Тарас Чорновил: МВФ не понимает, что такое «папик» и почему они должны давать кредит стране, в которой существуют «папики»
Три дубинки глобального Апокалипсиса: военный потенциал США, России и Китая
Треугольник смерти: США, Китай и Россия готовятся к Третьей мировой
Итоги апреля: Первая мировая коронавирусная война, экологические катастрофы и громкие скандалы
"Родительница" коронавируса: Кого и почему мир винит в создании COVID-19
Великий нефтяной потоп в зеркале нового глобального кризиса
Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?
Минэкономики защищает «троллей»?
Коронавирус Российской империи и оккупированных ОРДЛО
Все статьи


Читайте также

В США предупредили об атаках китайских хакеров на исследовательские лаборатории
 ГБР и СБУ задержали руководство Одесской таможни за тотальную коррупцию (ФОТО, ВИДЕО)
В Украину пытались ввезти крупную партию наркотиков на сумму 200 млн грн, - СБУ (ФОТО, ВИДЕО)
 СБУ разоблачила коррупционную схему на 1,4 млрд грн при закупках продуктов для исправительных учреждений
Убийство Осмаева было разминкой. Генералу Шайтанову поручили ликвидировать Авакова, - Гордон
 СБУ задержала водителя главаря «ДНР». В чем суть
Выяснился феномен Николаевской области, где нет коронавируса
 СБУ обнаружила махинации с газом для населения на 1,7 миллиарда гривен

Армия

Бронетранспортер БТР- 60ПБ
Пулемет «Форт-401»
Пистолет "Форт-9"
Автомат «Малюк»
Вся армия    >>

Персоны

Кульчицкий
Станислав
Шевченко
Игорь
Александр
Харебин
Пристайко

Вадим
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Уроки торговых расследований от Минэкономразвития – и почему Private это не Приват

Реванш монополистов игорного рынка: как финансовый комитет угодил лотерейщикам

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?
Данило Павличенко

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Под Киевом разорившийся фермер выбросил горы моркови (ВИДЕО) (32354)

Как правильно нейтрализовать клеща: инструкция от доктора Комаровского (8134)

Биофармацевты обнаружили антитела, полностью блокирующее коронавирус (7912)





Апокалипсис

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help

bigmir)net TOP 100

 