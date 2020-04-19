МВД рассматривает две версии аномальных пожаров в Житомирской области: суховей и умышленные поджоги

Главная » Последние новости » Происшествия » МВД рассматривает две версии аномальных пожаров в Житомирской области: суховей и умышленные поджоги МВД рассматривает две версии аномальных пожаров в Житомирской области: суховей и умышленные поджоги

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В светлый праздник Пасхи в Житомирской области продолжаются пожары. На сегодня, остаётся 9 очагов возгорания, пять из которых уже удалось локализовать. В тушении огня ГСЧС задействовали военную технику.

Так, в Житомирской области сгорело 39 домов, пожарным удалось предотвратить пожар в 45 строениях. В тушении огня задействовано 970 человек, 156 единиц техники, среди которой и авиация, информирует enovosty.com/news.

Как отметил Министр МВД Арсен Аваков на своей странице в фейсбук, следственными органами рассматриваются две причины аномальных масштабных пожаров — это суховей и умышленные поджоги. В связи с этим, в Житомирской области работают сотрудники министерства внутренних дел и выясняют причину возникновения каждого пожара в области.

Кроме того, в Чернобыльской зоне отчуждения по прежнему не потушены пожары на территории пяти лесничих хозяйств, а также остались очаги возгорания в четырёх сёлах.

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Как сообщают в государственной службе по чрезвычайным ситуациям радиация как в самом Киеве, так и в области не превышает допустимые пределы.