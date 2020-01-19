В Киеве на Троещине горела многоэтажка
В столице на Троещине в многоэтажном доме произошел пожар. В результате возгорания пострадала одна жительница.
В столице Украины горела многоэтажка. Происшествие случилось на территории Троещинского района. Об этом передает пресс-центр ГСЧС, информирует enovosty.com/news.
По словам специалистов, очаг огня расположился на четвертом этаже, в одной из квартир. Пожаром была охвачено трехкомнатное жилье. Сообщение о возгорании поступило на пожарный пункт в 11:56. На место инцидента оперативно прибыли спасатели.
Сотрудники ГСЧС быстро среагировали — нашли и вывели женщину из горящей квартиры. Пострадавшую передали сотрудникам скорой помощи. Жительницу сразу госпитализировали в медучреждение.
Полностью затушить пожар спасатели смогли в 12:47. Об этом сообщила Светлана Водолага, пресс-секретарь ГСЧС.
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Она также добавила, что к тушению были привлечены 4 основных и спецмашин, а также 22 пожарника.
Причины и подробности возгорания пока не установлены. Этим занимаются правоохранительные органы.