Вертолет Ми-17 ВМС Мексики совершил аварийную посадку, врезавшись в диспетчерскую вышку в аэропорту (ВИДЕО)
Появились ужасающие кадры аварийной посадки вертолета Ми-17 ВМС Мексики в субботу.
В субботу утром на Youtube появилось видео крушения Ми-17 МТВ-1 ВМС Мексики. Вертолет был серьезно поврежден во время приземления в аэропорту Вильяэрмоса Капитан Карлос Перес, информирует enovosty.com/news.
Подробности были предоставлены 17 октября в пресс-релизе секретариата ВМС Мексики, в котором сообщалось, что пять из восьми человек на борту получили травмы и ранения.
В заявлении говорится, что раненые находятся в стабильном состоянии, их травмы не опасны для жизни.
Инцидент произошел при рулении вертолета по взлетно-посадочной полосе при посадке, после того, как экипаж вернулся с разведывательного полета в этом районе из-за проливных дождей.
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Вертолет ВМС врезался в диспетчерскую вышку, катясь по взлетно-посадочной полосе. Авария произошла в 9:38.
Источник: Defence-blog