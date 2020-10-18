Вертолет Ми-17 ВМС Мексики совершил аварийную посадку, врезавшись в диспетчерскую вышку в аэропорту (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Вертолет Ми-17 ВМС Мексики совершил аварийную посадку, врезавшись в диспетчерскую вышку в аэропорту (ВИДЕО) Вертолет Ми-17 ВМС Мексики совершил аварийную посадку, врезавшись в диспетчерскую вышку в аэропорту (ВИДЕО)

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Появились ужасающие кадры аварийной посадки вертолета Ми-17 ВМС Мексики в субботу.

В субботу утром на Youtube появилось видео крушения Ми-17 МТВ-1 ВМС Мексики. Вертолет был серьезно поврежден во время приземления в аэропорту Вильяэрмоса Капитан Карлос Перес, информирует enovosty.com/news.

Подробности были предоставлены 17 октября в пресс-релизе секретариата ВМС Мексики, в котором сообщалось, что пять из восьми человек на борту получили травмы и ранения.

В заявлении говорится, что раненые находятся в стабильном состоянии, их травмы не опасны для жизни.

Инцидент произошел при рулении вертолета по взлетно-посадочной полосе при посадке, после того, как экипаж вернулся с разведывательного полета в этом районе из-за проливных дождей.

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Вертолет ВМС врезался в диспетчерскую вышку, катясь по взлетно-посадочной полосе. Авария произошла в 9:38.

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Источник: Defence-blog