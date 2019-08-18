Во Франции посетитель ресторана убил официанта из-за того, что ему долго готовили сэндвич

Главная » Последние новости » Происшествия » Во Франции посетитель ресторана убил официанта из-за того, что ему долго готовили сэндвич Во Франции посетитель ресторана убил официанта из-за того, что ему долго готовили сэндвич

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Во французском ресторане произошло убийство. Посетитель застрелил официанта. Причиной послужило долгое приготовление сэндвича.

В коммуне Нуази-ле-Гран посетитель ресторана убил официанта, который его обслуживал. Об этом вчера, 17 августа, сообщили местные СМИ, информирует enovosty.com/news.

По информации журналистов, смертельный инцидент произошел еще в пятницу, 16 августа. В 22:00 по киевскому времени мужчина нанес смертельное огнестрельное ранение работнику ресторана.

Свидетели происшествия рассказали, что причиной выстрела послужило недовольство посетителя. Люди, находившиеся в заведении, слышали, как мужчина рассказывал официанту, что его сэндвич очень долго готовился.

В порыве выяснения обстоятельств посетитель выстрелил официанту в область плеча. На место трагедии оперативно прибыли медики. Сотрудник был еще жив, однако врачи не смогли его стабилизировать. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

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Стрелок же, увидев результат свое выстрела, мигом выбежал из заведения. На данный момент его разыскивают правоохранители.

Местные СМИ также сообщают, что этот смертельный инцидент произошел в ресторане-пиццерии Mistral. Погибшему сотруднику заведения было всего 28 лет.