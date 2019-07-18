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В Польше во время ДТП умер украинец

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Недалеко от Варшавы произошла смертельная авария. Жертвой стал 56-летний украинец.

В Польше в городе Юзефув произошло смертельное ДТП при участии гражданина нашей страны. Украинец ехал за рулем машины Mazda. Во время движения легковушка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщают польские правоохранительные органы, информирует enovosty.com/news.

В Польше во время ДТП умер украинец

От полученных травм 56-летний украинец умер на месте аварии.

Смертельное ДТП произошло вчера, 17 июля, в утреннее время. Грузовик, с которым столкнулась Mazda вез цемент. Всего в кузове находилось 27 тонн груза.

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В Польше во время ДТП умер украинец

В полиции утверждают, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. На «встречке» он и столкнулся с цементовозом.

Правоохранители также осмотрели 41-летнего водителя грузовика. Он находился в трезвом состоянии. Во время аварии данный мужчина травм не получил.

В Польше во время ДТП умер украинец

На данный момент в городе Юзефув работает следственно-оперативная группа, определяются все подробности и нюансы происшествия.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 17

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