В Польше во время ДТП умер украинец
Недалеко от Варшавы произошла смертельная авария. Жертвой стал 56-летний украинец.
В Польше в городе Юзефув произошло смертельное ДТП при участии гражданина нашей страны. Украинец ехал за рулем машины Mazda. Во время движения легковушка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщают польские правоохранительные органы, информирует enovosty.com/news.
От полученных травм 56-летний украинец умер на месте аварии.
Смертельное ДТП произошло вчера, 17 июля, в утреннее время. Грузовик, с которым столкнулась Mazda вез цемент. Всего в кузове находилось 27 тонн груза.
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В полиции утверждают, что водитель легковушки выехал на полосу встречного движения. На «встречке» он и столкнулся с цементовозом.
Правоохранители также осмотрели 41-летнего водителя грузовика. Он находился в трезвом состоянии. Во время аварии данный мужчина травм не получил.
На данный момент в городе Юзефув работает следственно-оперативная группа, определяются все подробности и нюансы происшествия.