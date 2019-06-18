Boeing 737 угодил в воздушную яму: стюардессу подбросило вверх, а кипяток разлился на пассажиров (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Boeing 737 угодил в воздушную яму: стюардессу подбросило вверх, а кипяток разлился на пассажиров (ВИДЕО) Boeing 737 угодил в воздушную яму: стюардессу подбросило вверх, а кипяток разлился на пассажиров (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Из-за того, что самолет Boeing 737 попал в зону турбулентности, пострадали около дести пассажиров и одна бортпроводница.

Во время рейса Приштина (Косово) – Базель (Швейцария) на борту самолета произошел очень неприятный инцидент. Лайнер угодил в воздушную яму. Случилось это приблизительно за 30 минут до начала посадки. Известно, что Boeing 737, совершавший полет, принадлежал болгарской авиакомпании, информирует enovosty.com/news.

В соцсети уже попало видео, на котором видно, что же произошло во время турбулентности. Ролик демонстрирует сильную трясучку в самолете. Заметно, как одна из бортпроводниц подлетает вверх к потолку. Вместе с ней в воздух поднимаются различные товары и продукты. Кипяток, который стюардесса держала в руках, пролился на людей.

В результате этого инцидента было травмировано 10 людей. Среди них и те, кто получил ожоги от разлитого кипятка.

Читайте: Китай заплатит Boeing $30 млрд за самолеты

Приземлившись в Швейцарии, пострадавших на карете скорой помощи отправили в медучреждения.