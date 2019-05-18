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На Херсонщине вспыхнул легкомоторный самолет

Главная » Последние новости » Происшествия » На Херсонщине вспыхнул легкомоторный самолет
 
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В Херсонской области загорелся самолет. Инцидент произошел во время прогрева мотора.

В Каховке загорелся легкомоторный самолет. Об этом передает пресс-служба ГСЧС Херсонской области, информирует enovosty.com/news.

Возгорание случилось сегодня, 18 мая, утром – в 05:07. На аэродроме легкомоторный авиации, расположенном возле Семеновского шоссе в городе Каховка, вспыхнул самолет SOCATA TB-9. Огонь возник во время прогрева двигателя. К счастью, никто не пострадал. Пилот, увидев возгорание, покинул кабину.

На место происшествия прибыли спасатели. Локализировать очаг удалось в 05:15, а полностью потушить – в 05:30. Площадь пожара составляла 30 кв. м. Пять членов личного состава с помощью пожарной автоцистерны 13-ой пожарно-спасательной части справились со своей задачей.

На данный момент в ГСЧС сообщили предварительную причину возникновения огня. Ею стала поломка двигателя.

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Справка. Socata TB-9 Tampico – легкомоторный самолет, разработанный во Франции. Его выпуск стартовал в 1975 году на мощностях предприятия Socata. Кабина рассчитана на четырех людей. Самолет предназначен для транспортировки пассажиров на максимальное расстояние 1170 км. Максимальная скорость полета составляет 226 км/ч.


Автор: Катерина Лукьянчук
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