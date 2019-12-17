Смертельное ДТП: на Черниговщине столкнулись грузовик и пассажирский автобус

Главная » Последние новости » Происшествия » Смертельное ДТП: на Черниговщине столкнулись грузовик и пассажирский автобус Смертельное ДТП: на Черниговщине столкнулись грузовик и пассажирский автобус

Закрыть Отправить

Из-за аварии в Черниговской области погибли трое людей. Еще 16 госпитализированы в медучреждения с различными травмами.

На Черниговщине столкнулись пассажирский автобус и фура. Об этом сообщают сотрудники пресс-центра ГСЧС, информирует enovosty.com/news.

ДТП случилось вчера, 16 декабря, в 22:40 поблизости села Мосты Бахмачского района. Участником аварии стал автобус, выполнявший рейс Херсон-Москва. Жертвами ДТП стали двое пассажиров и водитель автобуса. Они умерли на месте. 16 человек попали в больницу. Среди пострадавших – второй водитель автобуса.

Известно также, что в момент столкновения из полуприцепа фуры вылетело несколько рулонов прессованной бумаги. Они упали на проезжавшую рядом легковушку Toyota Camry. Один из пассажиров этого автомобиля также был госпитализирован.

Прибывшие на место аварии правоохранители предоставили также временный приют в ближайшем населенном пункте для женщины с восьмимесячным ребенком (ехали в автобусе).

Читайте: На Тернопольщине произошло тройное ДТП с участием школьного автобуса (ФОТО)

Пресс-центр местной Нацполиции сообщил, что грузовиком управлял гражданин Сербии, за рулем же автобуса находился украинец. На данный момент устанавливаются все подробности и причины случившегося.