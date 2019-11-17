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На Николаевщине вспыхнул пассажирский поезд

Главная » Последние новости » Происшествия » На Николаевщине вспыхнул пассажирский поезд
 
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Рядом со станцией Новокатериновка загорелся поезд с пассажирами. Он совершал рейс Колосовка-Николаев.

В Николаевской области возле станции Новокатериновка вспыхнул пассажирский поезд Колосовка-Николаев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр ГСЧС области, информирует enovosty.com/news.

Информация на спасательный пост поступила вчера, 16 ноября, в полдень.

Специалисты установили, что пожаром был охвачен тягач, а также последний вагон поезда. Остальные вагоны железнодорожники сумели вовремя отцепить. Они были отправлены к месту назначения еще до прибытия спасательной бригады.

ГСЧС установила, что общая площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет. На данный момент правоохранители продолжают выяснять причины и нюансы происшествия.

Читайте: В Берлине вспыхнул поезд с футбольными болельщиками

Отметим, что пожары в поездах случаются довольно часто в разных странах. Так, в октябре текущего года в Германии загорелся поезд, в котором ехали 700 футбольных фанатов. Огонь начал распространяться с передней части состава. Во время этого происшествия пострадали трое пассажиров.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 453

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