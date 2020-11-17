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12.11.2019 г.
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09:45 Бей кулаками по голове: В Харькове девушки устроили жестокую драку из-за парня (ВИДЕО)
11.11.2019 г.
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05.11.2019 г.
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Под Радой продолжаются протесты, депутатов и журналистов выводят по подземным коридорам (ФОТО, ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Под Радой продолжаются протесты, депутатов и журналистов выводят по подземным коридорам (ФОТО, ВИДЕО)
 
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Протестующие и под вечер вторника не расходятся

Сегодня, 17 ноября, в Киеве под стенами Верховной Рады проходит массовый протест предпринимателей. Украинцы попытались прорвать кордон из правоохранителей и прорваться в здание ВРУ, где сегодня нардепы провалили несколько важных голосований. В частности, народные избранники не захотели отменять карантин выходного дня и не отсрочили введения кассовых аппаратов, информирует enovosty.com/news.

Люди попытались прорваться в стены парламента. Видео поделился Yan Dobronosov:

Из-за того, что ситуация остаётся очень напряженной, нардепов и журналистов начали выводить из здания подземными коридорами. Видео поделился на странице в социальной сети Александр Гончаров:

Читайте: В Черновцах митингуют против введения жесткого карантина

Также, снимками происходящего поделился Якобчук Андрей:

Под Радой продолжаются протесты, депутатов и журналистов выводят по подземным коридорам (ФОТО, ВИДЕО)

Под Радой продолжаются протесты, депутатов и журналистов выводят по подземным коридорам (ФОТО, ВИДЕО)


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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