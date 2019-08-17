В Днепре во время пожара произошел обвал: травмированы спасатели

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Во время проведения мероприятий по ликвидации огня в Днепре пострадали трое спасателей. Причиной трагедии стало обрушение крыши в заброшенном здании.

В Днепре на Вокзальной площади сегодня, 17 августа, в утреннее время произошло возгорание заброшенного дома. В процессе ликвидации огня обрушилась крыша здания. Из-за этого были сильно травмированы трое спасателей. Об этом передают сотрудники областной ГСЧС, информирует enovosty.com/news.

Заявление о возгорании здания на Вокзальной площади поступило на «101» в 7:30. На место пожара оперативно выехала пожарная бригада. В процессе ликвидации огня на спасателей рухнула крыша. Под завалами оказались командир отделения 1991 года рождения и двое пожарных-спасателей (1992 и 188 годов рождения).

Пожарные с различными травмами были отправлены в медучреждения. По предварительной информации, угрозы жизни нет.

Добавим, что сегодняшний пожар в городе Днепр распространился на 150 кв. м. Локализировать возгорание удалось в 8:29, а полностью потушить – в 10:56. Во время тушения было задействовано 3 спецавтомобиля, а также 15 спасателей.

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