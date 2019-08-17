ГБР открыло уголовное производство из-за падения военного Ми-2 на Львовщине

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Сотрудники теруправления Госбюро расследований Львова завели досудебное расследование по уголовному делу, касающемуся падения Ми-2 вертолета в Бродах.

Пресс-центр ГБР заявил, что следователи на данный момент осуществляют досудебное выяснение обстоятельств по уголовному производству по факту падения Ми-2 на территории военизированной части А-2595, находящейся в городе Броды, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что уголовное дело возбуждено по статье 416 УКУ. В данной статье речь идет о нарушении летных правил, а также подготовки к полетам. Помимо этого, указывается и на нарушения правил использования летательных транспортных средств, спровоцировавших катастрофу или иные тяжелые последствия.

На данный момент львовские сотрудники ГБР совместно с военными прокурорами Тернопольского гарнизона ведут предварительные следственные действия на месте аварии.

Напомним, что вертолет Ми-2 рухнул во время взлета на аэродроме «Броды». Происшествие случилось вчера, 16 августа. Падение летательного аппарата произошло с высоты 3-4 метров. Вертолет упал на правую сторону. К счастью, в результате аварии никто из двух членов экипажа не пострадал.

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