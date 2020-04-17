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16.04.2020 г.
20:25Мэр Днепра осуществил угрозу храму РПЦ: у входа вырыли траншею (ФОТО)
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14:50 По торговому центру в Харькове разгуливал львенок (ВИДЕО)
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15:45 В Нацполиции презентовали видео с результатами деятельности за 2019 год (ВИДЕО)
12.12.2019 г.
20:18 Нацполиция блокировала канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС (ВИДЕО)
12:20 В одном из супермаркетов Харькова заметили настоящую обезьяну (ВИДЕО)
05.12.2019 г.
16:15 Нацполиция задержала преступную группу вымогателей (ВИДЕО)
03.12.2019 г.
13:40 "Где нет людей, там жизнь": в Сети появились уникальные кадры животных в Чернобыле (ВИДЕО)
25.11.2019 г.
13:20 Нуждались в помощи: на Киевщине волонтеры спасли двух раненых лебедей (ВИДЕО)
20.11.2019 г.
12:00 Пилот авиакомпании Wizz Air при посадке в Киеве попал в неловкую ситуацию (ВИДЕО)
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17:48 В Днепре горит больница Мечникова: происходит экстренная эвакуация больных (ВИДЕО)
09:45 Бей кулаками по голове: В Харькове девушки устроили жестокую драку из-за парня (ВИДЕО)
11.11.2019 г.
23:58 Пользователи соцсетей испугались рыбы с «человеческим лицом» (ВИДЕО)
05.11.2019 г.
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29.10.2019 г.
15:29 В Днепре в супермаркете произошла жестокая драка между охранником и покупателем (ВИДЕО)
03.10.2019 г.
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Уборка сухих листьев на кладбище закончилась пепелищами в нескольких сёлах Житомирской области (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Уборка сухих листьев на кладбище закончилась пепелищами в нескольких сёлах Житомирской области (ВИДЕО)
 
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В Житомирской области поджег сухих листьев на кладбище привёл к неконтролируемому распространению огня и превратил в пепелище несколько сел в Овручском районе.

Уборка сухих листьев на кладбище закончилась пепелищами в нескольких сёлах Житомирской области (ВИДЕО)

Так, в селе Першотравневе, люди нарушая правила карантина, вышли на уборку кладбища во главе с председателем сельсовета. , информирует enovosty.com/news.

После того, как сухостой был убран, селяне решили его поджечь. Сухая трава моментально воспламенялась, а ветер разнёс огонь дальше на деревья. В результате пламя быстро распространилось на другие населенные пункты, выжигая дотла целые деревни. Пострадали соседние села: Магдин, Бережесть, Личманы Каменевка.

Пожарные долго не могли начать процесс ликвидации пожара, поскольку не могли добраться до эпицентра возгорания из-за сильного огня.

Читайте: Президент утвердил план действий по улучшению интернета в селах

Publiée par Віталій Юшкевич sur Jeudi 16 avril 2020


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 157

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