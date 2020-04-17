Уборка сухих листьев на кладбище закончилась пепелищами в нескольких сёлах Житомирской области (ВИДЕО)
В Житомирской области поджег сухих листьев на кладбище привёл к неконтролируемому распространению огня и превратил в пепелище несколько сел в Овручском районе.
Так, в селе Першотравневе, люди нарушая правила карантина, вышли на уборку кладбища во главе с председателем сельсовета. , информирует enovosty.com/news.
После того, как сухостой был убран, селяне решили его поджечь. Сухая трава моментально воспламенялась, а ветер разнёс огонь дальше на деревья. В результате пламя быстро распространилось на другие населенные пункты, выжигая дотла целые деревни. Пострадали соседние села: Магдин, Бережесть, Личманы Каменевка.
Пожарные долго не могли начать процесс ликвидации пожара, поскольку не могли добраться до эпицентра возгорания из-за сильного огня.
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Publiée par Віталій Юшкевич sur Jeudi 16 avril 2020