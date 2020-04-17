Расстрел молодой пары в Кривом роге. У Авакова раскрыли жуткие детали

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Прибой расстрела молодой пары стала ревность

Вчера в Кривом Роге мужчина расстрелял из охотничьего ружья молодую пару. Подробностями жуткого инцидента поделился на странице в facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко:, информирует enovosty.com/news.

«Девушка 25 лет погибла на месте. Ее 26-летний парень получил тяжелейшие травмы и находится в реанимации.

Благодаря чётким и слаженным действиям полиции, анализу видео камер системы «Безопасный город», подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки.

Им оказался гражданин Полев Герман Юрьевич, 1968 года рождения.

В момент, когда подразделение спецназа полиции «Корд» пошло на штурм его квартиры, он выпрыгнул из окна 8 этажа и скончался от полученных травм.

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По предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убить молодого человека стала ревность…», — написал Геращенко.

Отметим, поздно вечером 16 апреля в Кривом Роге на улице Дышинского мужчина расстрелял 25-летнюю девушку и 26-летнего парня. Девушка погибла на месте происшествия, парня пытались реанимировать, он попал в больницу в тяжелом состоянии.