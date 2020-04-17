Радиационный фон в Киеве и области в норме, — Кличко
Сегодня мэр Киева Виталий Кличко поехал с инспекцией в Чернобыльскую зону отчуждения, чтобы лично проверить ситуацию с пожарами в зоне ЧС и замерить дозиметром уровень радиации на всей протяжённости от Киева до Чернобыля.
После посещения зоны отчуждения Кличко заявил, что пожар потушен и открытого огня на этой территории нет. К сожалению, в результате сильного ветра появилось три новых очага тления травяного настила, которые не представляют большой угрозы. , информирует enovosty.com/news.
По словам мэра, пожарным понадобимся ещё несколько дней, чтобы полностью ликвидировать все очаги тления в зоне отчуждения. Сейчас там работает около 150 единиц техники и авиация.
Отдельно мэр остановился на радиационном фоне в столице и области, заверив киевлян, что уровень радиации в столице не превышает допустимые нормы. Более того, Кличко сообщил, что экспертами были произведены замеры от Киева до Чернобыля и на всей протяжённости трассы уровень радиации не превышал допустимую отметку.
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Друзі! Рано вранці поїхав у зону відчудження. Аби побачити та показати вам, чи тривають тут пожежі та чи може загрожувати Києву підвищення радіаційного фону.
Publiée par Віталій Кличко sur Jeudi 16 avril 2020