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Радиационный фон в Киеве и области в норме, — Кличко

Главная » Последние новости » Происшествия » Радиационный фон в Киеве и области в норме, - Кличко
 
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Сегодня мэр Киева Виталий Кличко поехал с инспекцией в Чернобыльскую зону отчуждения, чтобы лично проверить ситуацию с пожарами в зоне ЧС и замерить дозиметром уровень радиации на всей протяжённости от Киева до Чернобыля.

Радиационный фон в Киеве и области в норме, — Кличко

После посещения зоны отчуждения Кличко заявил, что пожар потушен и открытого огня на этой территории нет. К сожалению, в результате сильного ветра появилось три новых очага тления травяного настила, которые не представляют большой угрозы. , информирует enovosty.com/news.

По словам мэра, пожарным понадобимся ещё несколько дней, чтобы полностью ликвидировать все очаги тления в зоне отчуждения. Сейчас там работает около 150 единиц техники и авиация.

Отдельно мэр остановился на радиационном фоне в столице и области, заверив киевлян, что уровень радиации в столице не превышает допустимые нормы. Более того, Кличко сообщил, что экспертами были произведены замеры от Киева до Чернобыля и на всей протяжённости трассы уровень радиации не превышал допустимую отметку.

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Друзі! Рано вранці поїхав у зону відчудження. Аби побачити та показати вам, чи тривають тут пожежі та чи може загрожувати Києву підвищення радіаційного фону.

Publiée par Віталій Кличко sur Jeudi 16 avril 2020


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 23

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