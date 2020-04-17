Радиационный фон в Киеве и области в норме, — Кличко

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Сегодня мэр Киева Виталий Кличко поехал с инспекцией в Чернобыльскую зону отчуждения, чтобы лично проверить ситуацию с пожарами в зоне ЧС и замерить дозиметром уровень радиации на всей протяжённости от Киева до Чернобыля.

После посещения зоны отчуждения Кличко заявил, что пожар потушен и открытого огня на этой территории нет. К сожалению, в результате сильного ветра появилось три новых очага тления травяного настила, которые не представляют большой угрозы. , информирует enovosty.com/news.

По словам мэра, пожарным понадобимся ещё несколько дней, чтобы полностью ликвидировать все очаги тления в зоне отчуждения. Сейчас там работает около 150 единиц техники и авиация.

Отдельно мэр остановился на радиационном фоне в столице и области, заверив киевлян, что уровень радиации в столице не превышает допустимые нормы. Более того, Кличко сообщил, что экспертами были произведены замеры от Киева до Чернобыля и на всей протяжённости трассы уровень радиации не превышал допустимую отметку.

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