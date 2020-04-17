Фото дня: На Черниговщине после пылевой бури образовалась пустыня (ФОТО)

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Житель Черниговской области опубликовал фото районного центра, который превратился в настоящую пустыню с тоннами песка после того, как в области похозяйничала пылевая буря.

В районом центре Семеновка неожиданно появилась небольшая пустыня, после сильного ветра, который принёс с собой пыль и песок, информирует enovosty.com/news.

Интересен тот факт, что ещё в 1840 году, тогда еще в Черниговской губернии, более 100 000 га было отведено природой под пустыню. Спустя 180 лет, жители Семеновки смогли своими глазами увидеть ландшафт того периода.